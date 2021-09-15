Воронин раскритиковал Санду за участие в «Крымской платформе»

15 сентября, 16:11


Участие президента Молдовы Майи Санду в прошедшем в Киеве саммите «Крымская платформа» окажет пагубное влияние на отношения с Россией.

С критикой действующих властей республики выступил третий президент и лидер Партии коммунистов Молдовы Владимир Воронин в эфире «Sputnik Молдова».

По словам политика, он восемь лет тесно взаимодействовал с Владимиром Путиным и, зная характер и позиции российского лидера, нетрудно предугадать его реакцию на участие Молдовы в мероприятии, направленном против России.

«Осмысленно или нет, по чужой подсказке или чьему-то настоянию заявить, кому принадлежит Крым, это дорого будет стоить нам и всей Молдовы», — сказал Воронин, намекая на возможное влияние Румынии на Санду.

Бывший лидер республики отметил, что присутствие румынских политиков и специалистов в различных министерствах формирует определенную внешнеполитическую повестку Молдавии, которая направлена на сближение с США и Европейским союзом (ЕС). «И не просто специалисты, а соответственно подготовленные люди», — считает Воронин.

Санду объяснила, что ее участие в саммите «Крымская платформа» продиктовано «интересами граждан Республики Молдова». Она также отметила, что солидарна с Украиной в вопросах защиты территориальной целостности государства и других национальных интересов. Вместе с тем ранее молдавский лидер выразила намерение оперативно восстанавливать отношения с Россией по всем направлениям.

﻿

Иранских водителей задержали за незаконную перевозку грузов в Ханкенди

15 сентября, 17:59

Размещенные на межгосударственной дороге Горис-Кафан азербайджанские полицейские и пограничники задержали двух иранских водителей. По данным армянских СМИ, им предъявили обвинение в незаконной перевозке грузов в Ханкенди.

Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Эхсан Захидов сообщил, что задержанные водители незаконно въехали на территорию Азербайджана.

«Автомобили, которые незаконно проехали на территорию Азербайджана через Армению, были задержаны сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы. В отношении водителей этих автомобилей будут приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики».

Отметим, проверки транспорта начались после того, как стало известно о том, что многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Таможенники взимают с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана — более 20 км вышеназванной трассы проходит через село Эйвазлы Губадлинского района.

СМИ писали, что водителей проверяют на предмет въезда в Карабахский регион, а за повторное нарушение границ страны водитель и его транспорт могут быть арестованы.