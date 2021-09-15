Экс-президенту Кыргызстана предъявлены еще два обвинения

15 сентября, 15:56


Правоохранительные органы Кыргызстана предъявили экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву еще два обвинения — в организации массовых беспорядков в Бишкеке и покушении на насильственный захват власти в начале октября прошлого года. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат бывшего главы киргизского государства Сергей Слесарев.

«Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков в столице в начале октября прошлого года и попытке покушения на насильственный захват власти», — сказал он. Защитник отметил, что в первые дни волнений бывший президент находился под стражей и физически не мог принимать участие в организации беспорядков.

Вместе с Атамбаевым в данном деле также фигурируют экс-глава президентской администрации Фарид Ниязов, бывший охранник экс-президента Канат Сагымбаев, а также экс-замминистра МВД Курсан Асанов.

5-6 октября, а также 9 октября 2020 года на центральной площади столицы Кыргызстана произошли столкновения между сторонниками различных политических сил. Победу в итоге одержали сторонники нынешнего президента Садыра Жапарова, вынудив оппонентов уйти с площади. Во время стычек неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в машину, в которой находился Атамбаев, однако экс-глава государства не пострадал. Преступника до сих пор не нашли.

Впервые Атамбаев, возглавлявший Кыргызстан с 2011 года по 2017 год, был задержан в августе 2019 года. Впоследствии ему было предъявлено несколько обвинений, в том числе в коррупции при распределении земельных участков, в организации массовых беспорядков, покушении на убийство и так далее. Несколько месяцев назад в связи с ухудшением состояния здоровья он был переведен из следственного изолятора Госкомитета национальной безопасности в исправительную колонию №47, в которой есть медицинский стационар.

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Иранских водителей задержали за незаконную перевозку грузов в Ханкенди

15 сентября, 17:59

Размещенные на межгосударственной дороге Горис-Кафан азербайджанские полицейские и пограничники задержали двух иранских водителей. По данным армянских СМИ, им предъявили обвинение в незаконной перевозке грузов в Ханкенди.

Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Эхсан Захидов сообщил, что задержанные водители незаконно въехали на территорию Азербайджана.

«Автомобили, которые незаконно проехали на территорию Азербайджана через Армению, были задержаны сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы. В отношении водителей этих автомобилей будут приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики».

Отметим, проверки транспорта начались после того, как стало известно о том, что многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Таможенники взимают с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана — более 20 км вышеназванной трассы проходит через село Эйвазлы Губадлинского района.

СМИ писали, что водителей проверяют на предмет въезда в Карабахский регион, а за повторное нарушение границ страны водитель и его транспорт могут быть арестованы.