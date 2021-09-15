Экс-президенту Кыргызстана предъявлены еще два обвинения



Правоохранительные органы Кыргызстана предъявили экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву еще два обвинения — в организации массовых беспорядков в Бишкеке и покушении на насильственный захват власти в начале октября прошлого года. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат бывшего главы киргизского государства Сергей Слесарев.

«Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков в столице в начале октября прошлого года и попытке покушения на насильственный захват власти», — сказал он. Защитник отметил, что в первые дни волнений бывший президент находился под стражей и физически не мог принимать участие в организации беспорядков.

Вместе с Атамбаевым в данном деле также фигурируют экс-глава президентской администрации Фарид Ниязов, бывший охранник экс-президента Канат Сагымбаев, а также экс-замминистра МВД Курсан Асанов.

5-6 октября, а также 9 октября 2020 года на центральной площади столицы Кыргызстана произошли столкновения между сторонниками различных политических сил. Победу в итоге одержали сторонники нынешнего президента Садыра Жапарова, вынудив оппонентов уйти с площади. Во время стычек неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в машину, в которой находился Атамбаев, однако экс-глава государства не пострадал. Преступника до сих пор не нашли.

Впервые Атамбаев, возглавлявший Кыргызстан с 2011 года по 2017 год, был задержан в августе 2019 года. Впоследствии ему было предъявлено несколько обвинений, в том числе в коррупции при распределении земельных участков, в организации массовых беспорядков, покушении на убийство и так далее. Несколько месяцев назад в связи с ухудшением состояния здоровья он был переведен из следственного изолятора Госкомитета национальной безопасности в исправительную колонию №47, в которой есть медицинский стационар.