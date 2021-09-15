США допустили размещение «Железного купола» в Украине

15 сентября, 18:00

Израильская тактическая система противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол») может быть размещена в Украине, пишет Politico.

Издание отмечает, что поправка к законопроекту об обороне за 2022 финансовый год указывает администрации президента США Джо Байдена на необходимость передачи Украине систем противовоздушной или противоракетной обороны. В публикации, ссылаясь на источники в Палате представителей, утверждается, что в Вашингтоне приняли к сведению заявление украинского министра обороны Андрея Тарана о потребности Киева в новой системе противовоздушной обороны вроде Iron Dome.

Politico допускает, что получение Киевом системы Iron Dome вызовет рост напряженности в отношениях Украины и США с Россией. «С тактической точки зрения она не будет эффективна на близком расстоянии или на линии соприкосновения, потому что эта система будет очень быстро сбита российскими реактивными системами залпового огня», — полагает американский военный эксперт Майкл Кофман.

Тем не менее, согласно специалисту, Iron Dome «может перехватывать ракеты большей дальности, что позволит защищать критически важный объект или командный центр на востоке Украины».

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Иранских водителей задержали за незаконную перевозку грузов в Ханкенди

15 сентября, 17:59

Размещенные на межгосударственной дороге Горис-Кафан азербайджанские полицейские и пограничники задержали двух иранских водителей. По данным армянских СМИ, им предъявили обвинение в незаконной перевозке грузов в Ханкенди.

Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Эхсан Захидов сообщил, что задержанные водители незаконно въехали на территорию Азербайджана.

«Автомобили, которые незаконно проехали на территорию Азербайджана через Армению, были задержаны сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы. В отношении водителей этих автомобилей будут приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики».

Отметим, проверки транспорта начались после того, как стало известно о том, что многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Таможенники взимают с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана — более 20 км вышеназванной трассы проходит через село Эйвазлы Губадлинского района.

СМИ писали, что водителей проверяют на предмет въезда в Карабахский регион, а за повторное нарушение границ страны водитель и его транспорт могут быть арестованы.