США возобновят эвакуацию афганцев после их вакцинации от кори

Представитель вашингтонской администрации заявил, что эвакуация в США афганцев не возобновится до завершения процесса их вакцинации от кори, сообщает ТАСС.

По его словам, эвакуация из страны, где власть захватил «Талибан», приостановлена из-за шести случаев заболевания корью. Отмечается, что афганцев прививают американские специалисты.

По предварительным данным, «вакцинация будет завершена к концу выходных».

После этого американцы выждут какое-то время, чтобы препарат начал действовать. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США определят, «как долго нужно будет изолировать» только что привитых.