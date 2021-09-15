США возобновят эвакуацию афганцев после их вакцинации от кори

15 сентября, 18:40

Представитель вашингтонской администрации заявил, что эвакуация в США афганцев не возобновится до завершения процесса их вакцинации от кори, сообщает ТАСС.

По его словам, эвакуация из страны, где власть захватил «Талибан», приостановлена из-за шести случаев заболевания корью. Отмечается, что афганцев прививают американские специалисты.

По предварительным данным, «вакцинация будет завершена к концу выходных».

После этого американцы выждут какое-то время, чтобы препарат начал действовать. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США определят, «как долго нужно будет изолировать» только что привитых.

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Шараф Малкоч подготовит отчеты о преступлениях армян в Карабахе

15 сентября, 21:39

«Завтра мы поедем в Шушу, Тертер и Агдам и подготовим отчет в связи с разрушениями в Карабахе, в то же время, подготовим и отчет в связи с минами, которые установили там армяне».

Об этом на мероприятии, проведенном в посольстве Турции, сказал президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), Главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч.

По его словам, которые приводит АПА, эти отчеты будут отправлены в международные организации: «Мы подготовим и отчет в связи с преступлениями Армении против человечности. Этот отчет будет отправлен в международные суды».