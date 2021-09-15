Секреты Цукерберга: «Белые списки» пользователей, которым разрешено нарушать правила соцсети

15 сентября, 12:28

Компания Facebook создала специальную систему контроля, которая освободила известных пользователей от соблюдения части или всех правил соцсети, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.

Контроль записей таких пользователей осуществляет специальная программа, благодаря чему алгоритмы соцсети автоматически не скрывают контент, который может нарушать правила по борьбе с пропагандой ненависти, подстрекательством к насилию или сексуальным контентом.

Как пишет WSJ, привилегированные пользователи без всяких санкций публиковали, например, посты с утверждениями, что вакцины от коронавируса смертельны, что Хиллари Клинтон связана с тайной организацией педофилов или что Дональд Трамп называл «животными» беженцев, ищущих убежища в США.

По состоянию на 2020 год в соцсети было 5,8 миллиона привилегированных пользователей, среди которых были политики, представители шоу-бизнеса, спортсмены и популярные блогеры. В список попали даже некоторые аккаунты, которые ведутся от лица животных.

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В Азербайджане впервые проходят шествия по случаю годовщины освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации

15 сентября, 10:24

На центральных улицах Баку, Нахчывана, Гянджи, Сумгайыта и города Шуша в среду, 15 сентября, проходят шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров по случаю 103-й годовщины освобождения Баку от оккупации, сообщает Minval.az. Шествия проходят под девизом «Азербайджано-турецкое братство вечно и нерушимо».

Шествия в Баку стартовали в двух направлениях — от Аллеи шехидов и парка Самеда Вургуна на улице 28 мая.

15 сентября 1918 года армия под командованием Нури-паши Киллигиля освободила Баку, что позволило молодому азербайджанскому правительству переехать из Гянджи, где оно заседало после 28 мая 1918 года.
Четвертого июня 1918 года в Батуми был заключен Договор о дружбе между Османским государством и Азербайджанской Демократической Республикой (АДР), который стал первым документом, подписанным азербайджанским правительством с иностранным государством.

Соглашение предусматривало развитие дружественных отношений между двумя государствами в политической, правовой, экономической и военной сферах.

Согласно пункту 4 данного договора Азербайджан имел право обратиться к османскому правительству за помощью в борьбе против оккупации армянских и большевистских банд.

Усилиями брата министра обороны османского государства Анвара Паши — 28-летнего Нури Паши в короткие сроки была сформирована Кавказская исламская армия. В ее состав вошли 106-й и 107-й пехотные и 56-й артиллерийский полки, переброшенные на Кавказ с палестинского фронта.

После приближения к Гяндже ряды Кавказской исламской армии пополнили до тысячи азербайджанских военных и численность войск достигла 12 тысяч человек.

Кавказская исламская армия освободила от большевистско-дашнакских вооруженных формирований Гейчай, Сальян, Агсу и Кюрдамир.

15 сентября 1918 года после 30-часовых ожесточенных боев удалось освободить Баку. В боях за Баку погибли 1132 бойца Кавказской исламской армии.