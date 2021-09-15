Цена газа в Европе впервые достигла $900 за тысячу кубометров

На центральных улицах Баку, Нахчывана, Гянджи, Сумгайыта и города Шуша в среду, 15 сентября, проходят шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров по случаю 103-й годовщины освобождения Баку от оккупации, сообщает Minval.az. Шествия проходят под девизом «Азербайджано-турецкое братство вечно и нерушимо».

Шествия в Баку стартовали в двух направлениях — от Аллеи шехидов и парка Самеда Вургуна на улице 28 мая.

15 сентября 1918 года армия под командованием Нури-паши Киллигиля освободила Баку, что позволило молодому азербайджанскому правительству переехать из Гянджи, где оно заседало после 28 мая 1918 года.

Четвертого июня 1918 года в Батуми был заключен Договор о дружбе между Османским государством и Азербайджанской Демократической Республикой (АДР), который стал первым документом, подписанным азербайджанским правительством с иностранным государством.

Соглашение предусматривало развитие дружественных отношений между двумя государствами в политической, правовой, экономической и военной сферах.

Согласно пункту 4 данного договора Азербайджан имел право обратиться к османскому правительству за помощью в борьбе против оккупации армянских и большевистских банд.

Усилиями брата министра обороны османского государства Анвара Паши — 28-летнего Нури Паши в короткие сроки была сформирована Кавказская исламская армия. В ее состав вошли 106-й и 107-й пехотные и 56-й артиллерийский полки, переброшенные на Кавказ с палестинского фронта.

После приближения к Гяндже ряды Кавказской исламской армии пополнили до тысячи азербайджанских военных и численность войск достигла 12 тысяч человек.

Кавказская исламская армия освободила от большевистско-дашнакских вооруженных формирований Гейчай, Сальян, Агсу и Кюрдамир.

15 сентября 1918 года после 30-часовых ожесточенных боев удалось освободить Баку. В боях за Баку погибли 1132 бойца Кавказской исламской армии.