Лучшим городом в Европе назвали Стамбул

15 сентября, 00:31

Европейское издательство Travel and Leisure («Путешествия и отдых») провело опрос, чтобы выявить лучший город в Европе. Первое место занял Стамбул.

«Стамбул — лучший среди европейских городов. Стамбул — город номер один в Европе. По итогам опроса, проведенного Travel and Leisure в рамках World’s Best Awards 2021, тысячи людей выбрали Стамбул своим фаворитом. Мы все этим гордимся», — приводит слова губернатора города Али Йерликая «Вестник Кавказа».

Турецкий город набрал 91,32 балла из 100. Лидером Стамбул стал благодаря обилию исторических достопримечательностей, которые соседствуют с такими современными сооружениям, как Нишанташи и Галатапорт. Также высоко был оценен аэропорт «Стамбул».

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Эрдоган принял Гасанова

14 сентября, 23:05

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял находящегося в стране министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

Об этом говорится в сообщении Администрации президента Турции.

На встрече также присутствовали министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и первый заместитель министра обороны, начальник Генштаба генерал-лейтенант Керим Велиев.