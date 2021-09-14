Лучшим городом в Европе назвали Стамбул

Европейское издательство Travel and Leisure («Путешествия и отдых») провело опрос, чтобы выявить лучший город в Европе. Первое место занял Стамбул.

«Стамбул — лучший среди европейских городов. Стамбул — город номер один в Европе. По итогам опроса, проведенного Travel and Leisure в рамках World’s Best Awards 2021, тысячи людей выбрали Стамбул своим фаворитом. Мы все этим гордимся», — приводит слова губернатора города Али Йерликая «Вестник Кавказа».

Турецкий город набрал 91,32 балла из 100. Лидером Стамбул стал благодаря обилию исторических достопримечательностей, которые соседствуют с такими современными сооружениям, как Нишанташи и Галатапорт. Также высоко был оценен аэропорт «Стамбул».