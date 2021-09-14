Состоялась презентация iPhone 13

Американская компания Apple презентовала смартфоны серии iPhone 13. Гаджет получил обновлённый дизайн с отличающимся от прошлого поколения блоком камер — теперь они расположены по диагонали. Вырез под фронтальную камеру и сенсоры FaceID также уменьшились, а динамик вынесен под стык стекла и алюминиевой рамки, уточняет «Лайф».

Стоит отметить, что iPhone 13 будет выпускаться в синем, розовом, красном, белом и чёрном цветах. Новые смартфоны работают с 5-нанометровым процессором Apple A15 Bionic. Он имеет шесть ядер: два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных. Как уточнили в Apple, он на 50 процентов быстрее «главных конкурентов», не указывая с чем именно сравнивался чип.

Новый смартфон также получил новые сенсоры камер. Они по-прежнему имеют разрешение 12 мегапикселей, но пропускают больше света: пиксели размером 1,7 улавливают на 47 процентов больше света. Оба сенсора, включая ультраширокоугольный, получили оптическую стабилизацию.

Минимальная версия iPhone 13 получила 128 гигабайт памяти вместо 64. Стоимость iPhone 13 стартует от 799 долларов, iPhone 13 mini — от 700 долларов.