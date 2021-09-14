Армянский солдат обнаружен с петлей на шее

Тело армянского сержанта-контрактника обнаружено в мастерской военного городка одной из воинских частей Минобороны Армении, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Отмечается, что тело командира эвакуационного отряда было найдено повешенным в районе 14:00, 14 сентября. В настоящее время в следственном отделе 4-го гарнизона Главного военного следственного управления СК готовятся материалы.

По предварительным данным, военнослужащий покончил жизнь самоубийством.

Предпринимаются необходимые меры для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По данным интернет-сайта криминальной хроники Shamshyan.com, солдат — 44-летний житель Арагацотнской области Армении Макич И.