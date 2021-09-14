Умер «вьетнамский Тарзан», 40 лет прятавшийся в джунглях от войны



52-летний «Вьетнамский Тарзан» Хо Ван Ланг, который прожил 40 лет в джунглях, скончался от рака печени через восемь лет после возвращения в цивилизацию.

В 1972 году самолёты США разбомбили деревню, в которой Хо Ван Ланг жил вместе с семьёй. Остались только он и его отец, им пришлось прятаться в джунглях. Там оба и прожили 40 лет, думая, что война не закончилась.

За всю жизнь в джунглях Ланг не видел ни одной женщины. Его познания о мире были крайне ограничены, например, он ничего не знал об электричестве.

Однажды выяснилось, что ещё один член семьи выжил и долгие годы искал родных. В 2013 году он нашёл их в лесу и вернул в деревню.

Ланг прожил среди людей восемь лет. В сентябре нынешнего года он умер от рака печени. По мнению медиков, возвращение в цивилизацию плохо на нём отразилось: он стал питаться вредной непривычной пищей и даже иногда пить алкоголь.

Знакомые отзываются о вьетнамце как об очень добром и отзывчивом человеке, однако отмечают, что в последнее время он «очень страдал», пишет Daily Mail.