Умер «вьетнамский Тарзан», 40 лет прятавшийся в джунглях от войны

14 сентября, 17:30


52-летний «Вьетнамский Тарзан» Хо Ван Ланг, который прожил 40 лет в джунглях, скончался от рака печени через восемь лет после возвращения в цивилизацию.

В 1972 году самолёты США разбомбили деревню, в которой Хо Ван Ланг жил вместе с семьёй. Остались только он и его отец, им пришлось прятаться в джунглях. Там оба и прожили 40 лет, думая, что война не закончилась.

За всю жизнь в джунглях Ланг не видел ни одной женщины. Его познания о мире были крайне ограничены, например, он ничего не знал об электричестве.

Однажды выяснилось, что ещё один член семьи выжил и долгие годы искал родных. В 2013 году он нашёл их в лесу и вернул в деревню.

Ланг прожил среди людей восемь лет. В сентябре нынешнего года он умер от рака печени. По мнению медиков, возвращение в цивилизацию плохо на нём отразилось: он стал питаться вредной непривычной пищей и даже иногда пить алкоголь.

Знакомые отзываются о вьетнамце как об очень добром и отзывчивом человеке, однако отмечают, что в последнее время он «очень страдал», пишет Daily Mail.

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Азербайджанские военные стали проверять и иранские автобусы

14 сентября, 17:00

Размещенные на межгосударственной дороге Горис-Кафан азербайджанские полицейские и пограничники с сегодняшнего дня начали проверять не только иранские грузовики, но и автобусы, сообщил в беседе с корреспондентом Aysor.am вице-мэр Гориса Каро Кочарян.

По его словам, у иранских водителей есть «серьезное недовольство» в связи с проверками и они отмечают в беседах с армянской стороной, что лучше вообще не приезжать.

Вице-мэр Гориса также отметил, что в окрестностях полицейского поста Азербайджан сконцентрировал значительные силы.

«Много скоплений. Хотя азербайджанцы не останавливают армянские машины, но также не разрешают, чтобы мы останавливались. Просто пропускают нас и начинают проверять машины с иранскими номерами», — сказал Камо Кочарян.

Проверки транспорта начались после того, как многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Таможенники взимают с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана — более 20 км вышеназванной трассы проходит через село Эйвазлы Губадлинского района.