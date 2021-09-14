Знаменитый английский мегалит Стоунхендж отреставрируют



Трещины и отверстия в вертикальных глыбах, из которых состоит знаменитый английский мегалит Стоунхендж, заделают впервые за 60 с лишним лет.

Лазерное сканирование показало, что столбы, перемычки, а также скрепляющий их современный раствор подверглись эрозии.

В ознаменование начала работ фонд «Английское наследие» пригласил человека, в 1958 году положившего на память монету под один из столбов, чтобы он проделал это снова. Когда Ричард Вудман-Бейли положил монету в раствор у основания одного из столбов, ему было восемь лет. Теперь ему 71, и он проделает это снова. На сей раз это будут не полпенса, а специальная серебряная монета достоинством в два фунта, датированная 2021 годом, которую Королевский монетный двор отчеканил по просьбе «Английского наследия». На ее лицевой стороне изображены воин с копьем и лев. Этот символ Британии впервые появился на монетах около двух тысяч лет назад.

Реставраторы планируют закончить свой труд за две недели.

Вокруг столбов установят леса, чтобы рабочие могли добраться до вершины сооружения и заменить разрушенный бетонный раствор известковым составом.

Стоунхендж — один из древнейших памятников мировой цивилизации. По данным радиоуглеродного анализа, каменное сооружение неподалеку от города Солсбери в графстве Уилтшир было построено примерно в одно время с пирамидой Хеопса.

Оно представляет из себя круг из вертикально установленных каменных столбов диаметром 110 метров.

В отличие от египетских пирамид, о предназначении Стоунхенджа и о создавшей его цивилизации ничего не известно. Кельтские друиды, с которыми две с лишним тысячи лет назад общался Юлий Цезарь, знали об этом не больше нашего. Часть исследователей считает Стоунхендж храмом Солнца.

В окрестностях древнего памятника Стоунхенджа нет каменоломен. По последним данным, гигантские каменные монолиты могли быть доставлены из Уэльса на расстояние около 240 км. Ученые гадают, как далекие предки сделали это при тогдашних примитивных технологиях.

