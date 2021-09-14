В Грузии недовольны регистрацией главы ЦИК Беларуси в качестве наблюдателя на выборах



В Грузии возмущены регистрацией главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной в качестве независимого наблюдателя на предстоящих выборах в органы местного самоуправления. Кроме того, эта новость вызвала большую волну критики со стороны белорусской диаспоры.

Как пишут эмигранты, бежавшие от режима Александра Лукашенко, именно Ермошина путем фальсификации выборов помогла ему сохранить власть.

Оппозиционно настроенная часть общественности возлагает на предстоящие выборы большие надежды. Негласно они объявлены референдумом. Согласно документу Шарля Мишеля, который «Грузинская мечта» аннулировала в конце июля, если власти не преодолевали на муниципальных выборах порог в 43%, в 2022-м году должны были быть проведены внеочередные парламентские.

Несмотря на решение правительства упразднить соглашение и неоднократные заявления о том, что пункт проходного барьера больше не актуален, оппоненты власти продолжают настаивать на этой необходимости.