В Грузии недовольны регистрацией главы ЦИК Беларуси в качестве наблюдателя на выборах

14 сентября, 17:45


В Грузии возмущены регистрацией главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной в качестве независимого наблюдателя на предстоящих выборах в органы местного самоуправления. Кроме того, эта новость вызвала большую волну критики со стороны белорусской диаспоры.

Как пишут эмигранты, бежавшие от режима Александра Лукашенко, именно Ермошина путем фальсификации выборов помогла ему сохранить власть.

Оппозиционно настроенная часть общественности возлагает на предстоящие выборы большие надежды. Негласно они объявлены референдумом. Согласно документу Шарля Мишеля, который «Грузинская мечта» аннулировала в конце июля, если власти не преодолевали на муниципальных выборах порог в 43%, в 2022-м году должны были быть проведены внеочередные парламентские.

Несмотря на решение правительства упразднить соглашение и неоднократные заявления о том, что пункт проходного барьера больше не актуален, оппоненты власти продолжают настаивать на этой необходимости.

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Азербайджанские военные стали проверять и иранские автобусы

14 сентября, 17:00

Размещенные на межгосударственной дороге Горис-Кафан азербайджанские полицейские и пограничники с сегодняшнего дня начали проверять не только иранские грузовики, но и автобусы, сообщил в беседе с корреспондентом Aysor.am вице-мэр Гориса Каро Кочарян.

По его словам, у иранских водителей есть «серьезное недовольство» в связи с проверками и они отмечают в беседах с армянской стороной, что лучше вообще не приезжать.

Вице-мэр Гориса также отметил, что в окрестностях полицейского поста Азербайджан сконцентрировал значительные силы.

«Много скоплений. Хотя азербайджанцы не останавливают армянские машины, но также не разрешают, чтобы мы останавливались. Просто пропускают нас и начинают проверять машины с иранскими номерами», — сказал Камо Кочарян.

Проверки транспорта начались после того, как многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Таможенники взимают с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана — более 20 км вышеназванной трассы проходит через село Эйвазлы Губадлинского района.