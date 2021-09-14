Лидер антивакцинников Израиля Хай Шаулян умер от коронавируса

14 сентября, 16:22

Лидер движения против вакцинации от COVID-19 в Израиле Хай Шаулян (Hai Shaulian) умер от коронавируса, сообщает The Jerusalem Post.

Активист распространял в соцсетях антипрививочные лозунги под главным девизом: «Эпидемии нет — вакцина опасна и бесполезна». После того, как Шуалян сам заразился вирусом, его госпитализировали и подключили к кислородному аппарату. «Если я сниму его и пройду три метра — я потеряю сознание. Я сильно кашляю и чувствую удушье», — рассказывал он.

Впоследствии мужчина заявил, что его пытались отравить сотрудники полиции Иерусалима, поэтому его состояние резко ухудшилось. Он предупредил, что если с ним что-нибудь случится, это можно расценивать как покушение на убийство.

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Азербайджанские военные стали проверять и иранские автобусы

14 сентября, 17:00

Размещенные на межгосударственной дороге Горис-Кафан азербайджанские полицейские и пограничники с сегодняшнего дня начали проверять не только иранские грузовики, но и автобусы, сообщил в беседе с корреспондентом Aysor.am вице-мэр Гориса Каро Кочарян.

По его словам, у иранских водителей есть «серьезное недовольство» в связи с проверками и они отмечают в беседах с армянской стороной, что лучше вообще не приезжать.

Вице-мэр Гориса также отметил, что в окрестностях полицейского поста Азербайджан сконцентрировал значительные силы.

«Много скоплений. Хотя азербайджанцы не останавливают армянские машины, но также не разрешают, чтобы мы останавливались. Просто пропускают нас и начинают проверять машины с иранскими номерами», — сказал Камо Кочарян.

Проверки транспорта начались после того, как многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Таможенники взимают с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана — более 20 км вышеназванной трассы проходит через село Эйвазлы Губадлинского района.