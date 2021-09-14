Эрдоган увидел на горизонте силуэт великой и могучей Турции

Балансы в макроэкономике Турции начали восстанавливаться. Это указывает на то, что положительная динамика в экономике будет набирать обороты. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник в Президентском комплексе в Анкаре.

Глава государства подчеркнул, что на горизонте виднеется силуэт великой и могучей Турции, передает «Анадолу».

«Когда мы говорим, что превратим Турцию в одну из 10 крупнейших экономик мира, мы говорим это не только для той или иной категории людей, а для всех граждан страны – от рабочих до государственных служащих, от ремесленников до пенсионеров. По мере того как Турция развивается, усиливается, обогащается, будет расти и уровень благосостояния наших граждан. На горизонте виднеется силуэт великой и могучей Турции. Пока мы, как нация, твердо защищаем наше единство, равенство и братство, никто не может помешать нам достичь этой цели», — отметил турецкий лидер.

По его словам, беспокойство тех, кто видит путь, пройденный Турцией во всех сферах — от политики до экономики, от обороны до инфраструктуры, говорит о том, что страна движется в правильном направлении.

«Турция находится на пороге периода, когда мы, с одной стороны, восполняем наши многовековые потери, а с другой – с уверенностью смотрим в наше светлое будущее. Ни у кого не должно быть сомнений, что мы оставим нашим детям страну, о которой грезили, если продолжим нынешний процесс, символом которого являются «Цели на 2023 год», — подчеркнул Эрдоган.