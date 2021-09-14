Эрдоган увидел на горизонте силуэт великой и могучей Турции

14 сентября, 16:15

Балансы в макроэкономике Турции начали восстанавливаться. Это указывает на то, что положительная динамика в экономике будет набирать обороты. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник в Президентском комплексе в Анкаре.

Глава государства подчеркнул, что на горизонте виднеется силуэт великой и могучей Турции, передает «Анадолу».

«Когда мы говорим, что превратим Турцию в одну из 10 крупнейших экономик мира, мы говорим это не только для той или иной категории людей, а для всех граждан страны – от рабочих до государственных служащих, от ремесленников до пенсионеров. По мере того как Турция развивается, усиливается, обогащается, будет расти и уровень благосостояния наших граждан. На горизонте виднеется силуэт великой и могучей Турции. Пока мы, как нация, твердо защищаем наше единство, равенство и братство, никто не может помешать нам достичь этой цели», — отметил турецкий лидер.

По его словам, беспокойство тех, кто видит путь, пройденный Турцией во всех сферах — от политики до экономики, от обороны до инфраструктуры, говорит о том, что страна движется в правильном направлении.

«Турция находится на пороге периода, когда мы, с одной стороны, восполняем наши многовековые потери, а с другой – с уверенностью смотрим в наше светлое будущее. Ни у кого не должно быть сомнений, что мы оставим нашим детям страну, о которой грезили, если продолжим нынешний процесс, символом которого являются «Цели на 2023 год», — подчеркнул Эрдоган.

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Азербайджанские военные стали проверять и иранские автобусы

14 сентября, 17:00

Размещенные на межгосударственной дороге Горис-Кафан азербайджанские полицейские и пограничники с сегодняшнего дня начали проверять не только иранские грузовики, но и автобусы, сообщил в беседе с корреспондентом Aysor.am вице-мэр Гориса Каро Кочарян.

По его словам, у иранских водителей есть «серьезное недовольство» в связи с проверками и они отмечают в беседах с армянской стороной, что лучше вообще не приезжать.

Вице-мэр Гориса также отметил, что в окрестностях полицейского поста Азербайджан сконцентрировал значительные силы.

«Много скоплений. Хотя азербайджанцы не останавливают армянские машины, но также не разрешают, чтобы мы останавливались. Просто пропускают нас и начинают проверять машины с иранскими номерами», — сказал Камо Кочарян.

Проверки транспорта начались после того, как многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Таможенники взимают с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана — более 20 км вышеназванной трассы проходит через село Эйвазлы Губадлинского района.