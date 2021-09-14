BBC: Боевики «Талибан» убили по меньшей мере 20 мирных жителей в Панджшере

14 сентября, 14:59

Боевики радикального движения «Талибан» убили по меньшей мере 20 мирных жителей в афганской провинции Панджшер, пишет «Би-би-си». В этом регионе собрались силы сопротивления, отказавшиеся принять захват Афганистана со стороны талибов.

По информации телерадиовещательной корпорации, в Панджшере произошло как минимум несколько знаковых инцидентов. Во-первых, талибы якобы убили владельца магазина, который продавал сим-карты сторонникам сопротивления — его тело было обнаружено около дома, на нем нашли следы пыток.

Во-вторых, один из местных был окружен талибами и расстрелян прямо на дороге.

При этом сами талибы уверяют, что уже установили свой контроль над Панджшером, когда лидер сопротивления Ахмад Масуд-младший утверждает, что противостояние еще продолжается. Информации из региона поступает достаточно мало, поскольку связь на его территории практически отсутствует.

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Apple устранила уязвимость, позволявшую взламывать iPhone шпионской программой Pegasus

14 сентября, 12:15

Корпорация Apple выпустила 13 сентября очередное обновление для своих операционных систем. В сообщении компании отмечается, что версии iOS 14.8 и iPadOS 14.8 содержат «важные обновления системы безопасности», которые рекомендованы для установки всем пользователям.

По сведениям исследовательской группы Citizen Lab, новое обновление закрывает уязвимость, позволявшую взламывать айфоны с помощью шпионской программы Pegasus. Вирус распространялся через iMessage и не требовал для работы никаких действий со стороны пользователя.

Программное обеспечение было разработано израильской компанией NSO Group для слежки за преступниками и террористами. Однако, как выяснили СМИ, власти разных стран использовали Pegasus для массовой слежки за политиками, правозащитниками и журналистами.