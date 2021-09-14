Аборигены Новой Зеландии требуют переименовать страну

14 сентября, 18:15


Лидеры партии коренных жителей Новой Зеландии маори начали сбор подписей под петицией с требованием переименовать страну в «Аотеароа». Об этом сообщает радио RNZ.

Политики также потребовали присвоить всем городам маорийские названия к 2026 году. Сопредседатели партии Равири Вайтити и Дебби Нгарева-Пакер заявили, что власти страны игнорируют и искажают оригинальные топонимы.

«Уже в прошлом язык маори получил статус первого и официального языка в этой стране. Мы полинезийская страна, мы Аотеароа», — подчеркнул Вайтити.

По словам Нгаревы-Пакер, смена традиционных названий на английские в колониальную эпоху привела к снижению распространенности маорийского языка среди коренных жителей Новой Зеландии. «Всего за 40 лет колонизаторы смогли успешно лишить нас языка. И мы все еще ощущаем влияние этого сегодня», — заключила политик.

При этом премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн не поддержала предложение представителей маори. В качестве альтернативы она предложила использовать маорийские топонимы в качестве дополнительных, взаимозаменяемых. По словам политика, подобную практику планируют расширять в будущем.

12 мая сообщалось, что Вайтити разозлился на других политиков на заседании парламента и выразил это традиционным для аборигенов маори образом: спел и исполнил движения из ритуального танца хака. После этого его попросили покинуть зал. Политик разгневался в ходе обсуждения проекта льготного здравоохранения для коренного населения.

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Азербайджанские военные стали проверять и иранские автобусы

14 сентября, 17:00

Размещенные на межгосударственной дороге Горис-Кафан азербайджанские полицейские и пограничники с сегодняшнего дня начали проверять не только иранские грузовики, но и автобусы, сообщил в беседе с корреспондентом Aysor.am вице-мэр Гориса Каро Кочарян.

По его словам, у иранских водителей есть «серьезное недовольство» в связи с проверками и они отмечают в беседах с армянской стороной, что лучше вообще не приезжать.

Вице-мэр Гориса также отметил, что в окрестностях полицейского поста Азербайджан сконцентрировал значительные силы.

«Много скоплений. Хотя азербайджанцы не останавливают армянские машины, но также не разрешают, чтобы мы останавливались. Просто пропускают нас и начинают проверять машины с иранскими номерами», — сказал Камо Кочарян.

Проверки транспорта начались после того, как многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Таможенники взимают с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана — более 20 км вышеназванной трассы проходит через село Эйвазлы Губадлинского района.