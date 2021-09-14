Таджикистан вручил США ноту протеста из-за высказывания Байдена



Министерство иностранных дел Таджикистана вручило послу США в республике ноту протеста в связи с заявлениями президента США Джо Байдена. Об этом во вторник сообщили в таджикском дипведомстве.

«14 сентября 2021 года чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Республике Таджикистан господин Джон Марк Поммершайм был приглашен в Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. Послу США была передана нота протеста в связи с высказываниями президента Соединенных Штатов Америки господина Джо Байдена во время его посещения пожарного участка в Пенсильвании», — говорится в сообщении.

По данным МИД, в ноте отмечается, что подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства. «Республика Таджикистан заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Соединенными Штатами Америки в духе взаимной поддержки и взаимного уважения», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В субботу в ходе посещения мемориала жертвам терактов 11 сентября 2001 года, расположенного в городе Шанксвилл (штат Пенсильвания), Байден заявил, что большинство американцев все равно поддерживают вывод американских войск из Афганистана, несмотря на то, как это было сделано. «70% американцев считают, что пора было уходить из Афганистана после того, как мы потратили столько денег», — сказал президент США. «Но обратной стороной этого было то, что им не понравилось, как мы вывели войска. Однако трудно объяснить кому-либо, как еще это можно было сделать. Например, если бы мы были в Таджикистане, взяли бы C-130 [военно-транспортный самолет] и сказали бы, что мы позволим всем, кто каким-либо образом нам симпатизировал, сесть на этот самолет, то и в этом случае были бы люди, которые хватались бы за шасси», — заявил он.