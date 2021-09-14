Сооснователь Apple объявил о создании космической компании

14 сентября, 14:45


Сооснователь американской компании Apple Стив Возняк объявил о создании космической компании Privateer Space. Об этом он написал в Twitter.

«Компания Privateer Space начинает свою деятельность», — говорится в его сообщении.

В описании посвященного проекту видеоролика на сервисе YouTube уточняется, что Возняк основал свою космическую компанию совместно с генеральным директором робототехнической фирмы Ripcord Алексом Филдингом. Отмечается, что Privateer Space «будет работать над сохранением безопасного и доступного для всего человечества космоса». Какой-либо информации и том, какую деятельность планирует вести организация, не приводится.

Ожидается, что дополнительные сведения о проекте будут представлены во время конференции Amos Tech, которая пройдет с 14 по 17 сентября на острове Мауи (штат Гавайи, США).

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Apple устранила уязвимость, позволявшую взламывать iPhone шпионской программой Pegasus

14 сентября, 12:15

Корпорация Apple выпустила 13 сентября очередное обновление для своих операционных систем. В сообщении компании отмечается, что версии iOS 14.8 и iPadOS 14.8 содержат «важные обновления системы безопасности», которые рекомендованы для установки всем пользователям.

По сведениям исследовательской группы Citizen Lab, новое обновление закрывает уязвимость, позволявшую взламывать айфоны с помощью шпионской программы Pegasus. Вирус распространялся через iMessage и не требовал для работы никаких действий со стороны пользователя.

Программное обеспечение было разработано израильской компанией NSO Group для слежки за преступниками и террористами. Однако, как выяснили СМИ, власти разных стран использовали Pegasus для массовой слежки за политиками, правозащитниками и журналистами.