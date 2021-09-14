СМИ: У Ирана достаточно урана для производства ядерной бомбы

14 сентября, 12:30


Иран может получить достаточно материала для производства одной ядерной боеголовки уже в течение месяца.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, настолько близко к возможности обретения ядерного оружия Иран не был с тех пор, как в 2015 году был заключен Совместный всеобъемлющий план действий. Такие оценки содержатся в докладе, подготовленном Институтом международной безопасности. В документе отмечается, что достаточное количество материала, необходимого для создания второй бомбы, Иран может получить в срок до трех месяцев, а третьей — через пять.

При этом, продолжает NYT, значительно большее время может занять разработка технологии доставки, над которой иранские ученые работают уже не менее 20 лет.

В то же время, напоминает газета, власти Ирана неоднократно заявляли о том, что не желают разрабатывать ядерное оружие, и что ядерная программа страны носит исключительно мирный характер

В администрации Байдена не комментируют выкладки, содержащиеся в докладе, отмечает NYT.

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Apple устранила уязвимость, позволявшую взламывать iPhone шпионской программой Pegasus

14 сентября, 12:15

Корпорация Apple выпустила 13 сентября очередное обновление для своих операционных систем. В сообщении компании отмечается, что версии iOS 14.8 и iPadOS 14.8 содержат «важные обновления системы безопасности», которые рекомендованы для установки всем пользователям.

По сведениям исследовательской группы Citizen Lab, новое обновление закрывает уязвимость, позволявшую взламывать айфоны с помощью шпионской программы Pegasus. Вирус распространялся через iMessage и не требовал для работы никаких действий со стороны пользователя.

Программное обеспечение было разработано израильской компанией NSO Group для слежки за преступниками и террористами. Однако, как выяснили СМИ, власти разных стран использовали Pegasus для массовой слежки за политиками, правозащитниками и журналистами.