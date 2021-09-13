Представитель талибов заявил, что Россия и Турция доставят гумпомощь в Кабул

На 18 полигонах России и Беларуси продолжаются учения «Запад—2021». Они проводятся раз в два года попеременно на территории РФ и РБ. И на первый взгляд, все происходящее уже оставляет ощущение «дежавю»: те же официальные съемки РосТВ в стиле «броня крепка, и танки наши быстры», те же обеспокоенные заявления западных стран, которые требуют большей «прозрачности» в вопросе учений и т.д.

Но все же есть существенная разница — в поведении властей Беларуси. Четыре года назад, во время учений «Запад-2017», именно Минск требовал большей прозрачности и приглашения максимального числа наблюдателей. Более того, в Беларуси открыто противоречили России и настаивали на переносе учений на полигоны, находящиеся подальше от западных границ. Но теперь учения «Запад-2021» на территории Беларуси проходят по классическому сценарию российского военного шоу и «танца с саблями» у западных границ. И это уже не только и не столько про планы Кремля и Сувалскский коридор, сколько про суверенитет Беларуси. И возможность, точнее, «невозможность» для Минска устанавливать рамки и границы для того, что будет происходить на белорусской территории, и тем более проводить плюс и относительно, но все же многовекторную политику. Известна и «поворотная точка», после которой пространство для манёвра у Минска уже не осталось — президентские выборы 2020 года и жесткое подавление поствыборных протестов. А затем — принудительная посадка лайнера RyanAir и арест Протасевича.

Разумеется, никто не снимает с властей Беларуси ответственность ни за жесткое подавление протестов, ни за то, что происходило в СИЗО на улице Окрестина, ни тем более за перехват самолета с Протасевичем. Но… накануне выборов президента во главе антилукашенковской оппозиции, которой по штату положено быть жестко-прозападной, оказываются фигуры, весьма близкие к Кремлю. Один оппозиционный кандидат в президенты — Виктор Бабарико — до мая 2020 года руководил «Белгазпромбанком». Другой — Сергей Тихоновский, супруг Светланы Тихоновской — попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Оба они оказались под арестом еще до голосования, роль единого кандидата взяла на себя Светлана Тихановская, которая до этого вообще не занималась политикой…

Затем, в ночь с 9 на 10, после того, как объявлено о победе на выборах Александра Лукашенко с 80% голосов, в Беларуси вспыхивают протесты. Их масштабы удивляют многих. Беларусь воспринималась этаким «островком стабильности», здесь не было ни масштабных катастроф, ни крупных социальных потрясений. Но каким-то образом оппозиции удаётся вывести на улицы сотни тысяч своих сторонников. Что это? Известный парадокс «стабильности диктатур», которая, как и со «спящими вулканами», внезапно прерывается взрывом чудовищной силы? Или же в белорусскую оппозицию, во главе которой оказались прокремлевские фигуры, как раз накануне выборов «закачали» деньги, которые и позволили ей так «развернуться»? И если да, то откуда именно? Наконец, на пике протестов их лидеры так и не делают следующего шага от простого хождения по улицам с флажками и воздушными шариками, бездарно упуская шанс на реальную победу. Что это — идеализм, помноженный на клиническую наивность? Или протесты сознательно «сливают» их собственные лидеры? И опять-таки, по чьему совету?

И все это — на фоне заявлений Москвы в поддержку Александра Лукашенко, сообщений, что в РФ создан «резерв» силовиков на случай необходимости оказать помощь Беларуси и т.д., наконец, информации, что российских штрейкбрехеров привозят на место бастующих белорусских журналистов и шахтеров. Документальных подтверждений, что именно из Москвы посоветовали Лукашенко «разобраться» с протестующими максимально жестко, как бы не появилось, но и отметать эту версию тоже не получается. А уж в «деле Протасевича» о российском следе говорили куда определеннее. И как это все понимать? Цепь случайностей? Или с Беларусью просто разыграли «многоходовку», превратив ее лидера в глазах Запада в окончательного изгоя — так, что у Минска уже не оставалось пространства для манёвра и имелся только один путь: падать в объятия России? И сделали это как раз в тот момент, когда Беларусь начала активно наводить мосты с Западом, а на этом самом Западе начали потихоньку снижать «правозащитную» риторику?

Но самое интересное, что похожую «многоходовку», судя по всему, Москва пыталась разыграть уже против Азербайджана — еще в 2013 году. 9 октября 2013 года в нашей стране тоже проходили выборы президента. И вот уже в 2012 году Кремль начал сколачивать в Москве печально известный «Союз миллиардеров», где особого внимания заслуживает известный кинорежиссёр Рустам Ибрагимбеков. Вошедшие в его состав «олигархи» азербайджанского происхождения явно намерены принять самое активное участие в политической жизни своей родины. Начали, правда, неудачно — со встречи в московском «Президент-отеле» с представителями армянской диаспоры, где звучали такие расплывчато-примиренческие заявления, что в Баку это вызвало в лучшем случае недоумение.

А уже очень скоро Рустам Ибрагимбеков был выдвинут…единым кандидатом в президенты от вроде бы прозападного оппозиционного Нацсовета. До выборов, правда, не дошёл — не успел вовремя отказаться от российского гражданства, но осадок, как говорится, остался, вопросы тоже. Тем более что даже «политэмигранты» из Азербайджана внезапно принялись устраивать в Страсбурге балаганные шоу, призывая Европу не приобретать газ у Азербайджана, где «нарушают права человека», а покупать его у России. Представители, к примеру, ВР, оператора проекта, несмотря на настойчивые приглашения, на эти балаганы не пожаловали, а вот российские дипломаты там «засветились». Активность немецких левых на ниве «защиты прав человека в Азербайджане», при полном равнодушии к положению беженцев и вынужденных переселенцев и известном влиянии в их среде все того же «газпромовского» лобби тоже даёт определенную пищу для размышлений. А Азербайджан, напомним, как раз после выборов должен был решить, пойдет ли большой экспорт газа в газпромовский «Южный поток» или же в Баку сделают выбор в пользу независимого газового экспорта. И Москва на этом фоне прилагала все усилия, чтобы «столкнуть лбами» Азербайджан с Западом и лишить его позиций в нашей стране, используя силы и инструменты самого же Запада. Классическая тактика дзюдо, перенесённая в политику.

Тогда, как, впрочем, и позже, Азербайджан не удалось «столкнуть лбами» с Западом настолько, чтобы реальная независимость вылетела в газпромовскую «трубу». Наша страна с действительно самостоятельной политикой оказалась совсем не подходящим объектом для манипулятивной политики. Но то, что не сработало с Азербайджаном, похоже, было реализовано на белорусском треке. И вот это —ценная информация к размышлению не только для Беларуси и ее соседей, но и для нас.

Нурани