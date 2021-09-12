При жесткой посадке самолета под Иркутском погибли люди (обновлено)

Опубликовано первое видео с места крушения пассажирского самолета L-410 под Иркутском, передает Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах видно, как на берегу реки Киренга спасатели, медики и волонтеры вытаскивают носилки и готовятся к эвакуации пострадавших.



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Четыре человека погибли при крушении самолета L-410 в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

Всего на борту самолета находились 16 человек: 14 пассажиров и два пилота.

Baza сообщает, что один из погибших — пилот. Второй пилот, по данным телеграм-канала, находится в невменяемом состоянии, у него нервный срыв.

Сообщение о жесткой посадки двухмоторного самолета L-410 поступило в МЧС около 23:15 по местному времени (19:15 по бак.вр.). Самолет разбился в четырех километрах от селя Казачинское.

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В результате жесткой посадки самолета L-410 под Иркутском три человека погибли, сообщает РЕН ТВ.

Спасатели проверяют информацию о гибели одного из пилотов при крушении самолета, пишет «Интерфакс».

«Поступила информация о гибели пилота. Она проверяется», — сказал источник.

Борт находится в труднодоступной местности, сейчас к нему добираются спасатели.