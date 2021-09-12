В Кот-д’Ивуаре рухнул военный вертолет

На севере Кот-д’Ивуара разбился военный вертолет, погибли все пять членов экипажа. Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны от 10 сентября, которое приводит «Гордон».

«Боевой вертолет Ми-24 в ходе разведки на северной границе потерял связь с диспетчерским центром. Поисково-спасательные работы помогли обнаружить место крушения борта», – отметили в министерстве.

Военный вертолет разбился в 2 км к северу от города Тоголокае в департаменте Техини. Правоохранители начали расследовать причину аварии.