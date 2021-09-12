В Туркменистане полицейские останавливают на улицах людей в шортах



В столице Туркменистана мужчины и женщины в шортах получают предупреждение от полицейских, которые останавливают их на улицах, требуя не появляться в общественных местах в такой одежде. Сотрудники силовых органов не объясняют причин своих действий, сообщает Туркменская редакция Азаттыка.

Кроме того, как пишет издание со ссылкой на свидетеля, 7 сентября пришедшего за зарплатой в отделение Туркмено-турецкого банка мужчину не пустили в здание.

«Полицейский у входа сказал ему, что тот пришел в шортах и тапочках и в таком виде нельзя входить в банк. Полицейский сказал ему, чтобы он вернулся домой и надел нормальные брюки и только после этого он сможет войти внутрь банка», — цитирует рассказ свидетеля этого инцидента Азатлык.

По словам очевидца, один из сотрудников банка попросил полицейского впустить клиента, так как тот долго ждал в очереди. Но полицейский отказался. Свидетель рассказывает, что полицейский предупредил остальных стоящих в очереди перед банком, что теперь «граждан, которые приходят в общественные места в шортах или тапочках, внутрь пускать не будут».

Журналистам не удалось получить комментарии в управлении внутренних дел Ашхабада и в Туркмено-турецком банке.

В Туркменистане более 20 лет действуют требования к внешнему виду работников госучреждений и учащихся вузов. Им запрещено приходить на работу и учебу в шортах. Работающим в бюджетной сфере женщинам рекомендовано не наращивать ногти и ресницы, не делать татуаж бровей, не окрашивать волосы в яркий цвет.