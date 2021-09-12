МИД Франции: Мы не признаем правительство талибов в Афганистане



Франция считает, что представители захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» не сдержали свои обещания, данные международному сообществу, поэтому Париж отказывается признавать новое правительство, сформированное талибами. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 5.

«Франция отказывается иметь какие-либо отношения с этим правительством», — заявил Ле Дриан, подчеркнув, что талибы не сдержали свои обещания.

Глава французской дипломатии напомнил, что Франция требовала от представителей движения дать возможность беспрепятственно уехать всем, кто этого желает, разрешить свободно поставлять гуманитарную помощь среди прочего в те районы, которые не находятся под прямым контролем талибов, соблюдать права человека, особенно права женщин и право на образование, и, наконец, отказаться от любого сотрудничества с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в РФ). «Они говорили на протяжении последних дней, что они предлагали не только иностранцам, но и афганцам спокойно покинуть территорию, обещали инклюзивное правительство, но в итоге соврали», — заключил Ле Дриан.

«Франция признает государства. У нас был посол в Афганистане, формально он им и остается сейчас. У нас были технические переговоры, чтобы обеспечить эвакуацию примерно 3 тыс. человек из Кабула, но речь не идет о признании, — пояснил министр. — Мы ожидаем от талибов действий. Им нужна экономическая передышка, им нужны международные отношения».