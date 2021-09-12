Волкер: Давление через «Северный поток -2» грозит России последствиями



США и Германия предпримут меры против газопровода «Северный поток — 2» в случае, если Россия будет использовать его в качестве оружия, заявил американский дипломат Курт Волкер. Его слова приводит издание «Главред Украина».

Волкер отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты пытаются противостоять реализации проекта, однако пока эта борьба ограничивается словами.

Он также добавил, что соглашение между Вашингтоном и Берлином, позволяющее достроить газопровод без дополнительных санкций против его строителей, объясняется финансовыми выгодами.

«Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине», — утверждает Волкер.

Таким образом, если Москва начнет использовать газ как оружие, ей грозят серьезные последствия, заявил дипломат.