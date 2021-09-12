В Украине предложили перейти на латиницу



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил за отказ от кириллицы и переход страны на латиницу. Об этом он заявил в эфире «Радио Свобода».

«Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы», — сказал он.

Чиновник также рассказал, что поддерживает хождение на Украине двух языков — украинского и английского. «Английский язык должен быть обязательно. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все». При этом, уточнил он, обучение английскому должно начинаться с детсадовского возраста.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.