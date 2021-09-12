В Токио обсудят вопрос денуклеаризации Корейского полуострова



В Токио состоятся переговоры США, Южной Кореи и Японии по вопросам «денуклеаризацию Корейского полуострова и переговоры с Северной Кореей».

Об этом сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на дипломатические источники.

Трехсторонний саммит, посвященный ситуации на Корейском полуострове, состоится на следующей неделе.

В саммите примут участие глава Управления по делам Азии и Океании при МИД Японии Такехиро Фунакоши, спецпосланник США по Северной Корее Сунг Ким и спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Кю Дук.

На саммите представители трех стран обсудят «денуклеаризацию Корейского полуострова» и «переговоры с Северной Кореей», которая отмечает в этом году 73-ю годовщину основания.

Будут рассмотрены также экономическая ситуация в КНДР и гуманитарная помощь, в том числе поставки вакцин, этой стране посредством международных организаций.