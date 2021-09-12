Госкомздрав Китая: Провинция Фуцзянь стала эпицентром заражения COVID-19

12 сентября, 09:14


В Китае обнаружили новый эпицентр заражения COVID-19. Об этом заявил Госкомитет здравоохранения КНР, передает «Интерфакс».

По его данным, новым центром распространения коронавируса внутри страны стала провинция Фуцзянь. В субботу, 11 сентября, в городе Путянь были зафиксированы 19 внутренних случаев заражения инфекцией, еще один человек заболел в Цюаньчжоу. При этом в стране за минувшие сутки всего было выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом, из них 26 привозные.

Ранее сообщалось, что последствия «дельта»-штамма коронавируса и китайская политика «нулевого заражения» нанесли серьезный ущерб экономике Китая. Индексы деловой и производственной активности свидетельствуют о замедлении экономического роста. Отмечается, что после того, как в городе Нанкин была зафиксирована самая сильная вспышка коронавируса в Китае за год, власти приняли ряд решительных мер для предотвращения распространения новых инфекций.

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Глава TƏBİB подал в отставку

12 сентября, 10:17


Глава TƏBİB Рамин Байрамлы подал в отставку. Об этом он сообщил в своём Twitter.

«Выражаю признательность моим  коллегам, с которыми боролся плечом к плечу как во время 44-дневной справедливой войны, так и против считающегося общечеловеческой проблемой вируса COVİD-19. Преклоняю голову перед нашими врачами, умершими в борьбе с этим заболеванием. Я и в дальнейшем буду служить Родине и своему народу!», — написал он.