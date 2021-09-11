Путин открыл памятник Александру Невскому на Чудском озере

11 сентября, 20:30

Церемония открытия мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» с участием президента России Владимира Путина началась в субботу на берегу Чудского озера в Псковской области.

В церемонии также принимают участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Строительство монумента высотой более 20 м в деревне Самолва Гдовского района было приурочено к 800-летию со дня рождения русского князя. Образ воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Архитекторы комплекса — Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.

Основа комплекса — это 50-тонная скульптурная композиция из фигур Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Внизу — щиты и доспехи поверженного неприятеля. На обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы в 1242 году, находится панно в стиле классической римской мозаики.

В центре композиции панно — Александр Невский. По обе стороны изображены сцены Ледового побоища: часть воинов на конях, часть спешившиеся — все в атакующем порыве сражения с рыцарями Ливонского ордена. Немецкие воины предстают в эпизоде преимущественно побежденными. Размер полотна в ширину — свыше 7 метров, высота — более 3 метров. Руководитель мозаичной мастерской — Илья Красовский, авторы эскиза — заслуженные художники РФ Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев.

В прибрежной зоне создан парк в форме щита и меча, где меч — это аллея, ведущая к мемориалу. Также в Самолве будет открыт музейный павильон, где разместится диорама «Ледовое побоище» и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера. Мемориальный комплекс возведен в рамках выполнения указа президента от 23 июня 2014 года «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского» и по инициативе митрополита Тихона.

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СМИ: Отправка турецкого воинского контингента в Азербайджан будет реализована в случае необходимости

11 сентября, 12:35

26 августа турецкая Cumhuriyet опубликовала сообщение со ссылкой на Высший Военный Совет Турции о назначениях на высшие воинские посты в турецкой армии. В официальном сообщении Совета говорится о назначении 141 генерала и адмирала в командовании всех родов войск и войсковых соединений.

В данном списке фигурирует имя Начальника оперативного управления Сухопутных войск генерала Бахтияра Эрсая, который назначен командующим «Азербайджанской оперативной группой». Генерал Эндер Гюнер назначен начальником штаба «Азербайджанской оперативной группы». Бригадный генерал Абдулла Катырджи назначен командующим Мониторингового центра в Карабахе.

Как стало известное агентству «Туран» от информированного источника, вопрос о создании «Азербайджанской оперативной группы» возник некоторое время назад, когда обсуждался вопрос об отправке турецкого воинского контингента в Азербайджан. Несмотря на то, что этого не произошло, само решение с повестки дня не снято и будет реализовано в случае необходимости.

«Обнародование имен этих генералов, а также самого факта об «Азербайджанской оперативной группе» имеет цель показать, что данный вопрос не снят с повестки дня», — отметил источник агентства.