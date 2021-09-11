Путин открыл памятник Александру Невскому на Чудском озере

Церемония открытия мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» с участием президента России Владимира Путина началась в субботу на берегу Чудского озера в Псковской области.

В церемонии также принимают участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Строительство монумента высотой более 20 м в деревне Самолва Гдовского района было приурочено к 800-летию со дня рождения русского князя. Образ воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Архитекторы комплекса — Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.

Основа комплекса — это 50-тонная скульптурная композиция из фигур Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Внизу — щиты и доспехи поверженного неприятеля. На обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы в 1242 году, находится панно в стиле классической римской мозаики.

В центре композиции панно — Александр Невский. По обе стороны изображены сцены Ледового побоища: часть воинов на конях, часть спешившиеся — все в атакующем порыве сражения с рыцарями Ливонского ордена. Немецкие воины предстают в эпизоде преимущественно побежденными. Размер полотна в ширину — свыше 7 метров, высота — более 3 метров. Руководитель мозаичной мастерской — Илья Красовский, авторы эскиза — заслуженные художники РФ Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев.

В прибрежной зоне создан парк в форме щита и меча, где меч — это аллея, ведущая к мемориалу. Также в Самолве будет открыт музейный павильон, где разместится диорама «Ледовое побоище» и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера. Мемориальный комплекс возведен в рамках выполнения указа президента от 23 июня 2014 года «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского» и по инициативе митрополита Тихона.