В годовщину 11 сентября Трамп обвинил Байдена в поражении в Афганистане

11 сентября, 19:58

Бывший президент США Дональд Трамп в годовщину терактов 11 сентября раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена в политике, проводимой в Афганистане, передает Daily Mail.

«Это 20-й год войны, и он должен был стать годом победы, чести и силы. Вместо этого Джо Байден и его некомпетентная администрация потерпели поражение и сдались», — сказал он в видеообращении.

Трамп обвинил Байдена за «плохое планирование» и «невероятную слабость» при выводе войск из Афганистана и сказал, что лидера США выставили дураком, чего нельзя было допускать.

Он также отметил, что Америка «останется раненой долгое время», но пообещал, что она станет великой. В день годовщины терактов в Нью-Йорке Трамп выразил соболезнования семьям погибших.

11 сентября в США проходят траурные церемонии, посвященные памяти жертв теракта, произошедшего 20 лет назад. На традиционной церемонии у Национального мемориала, расположенного на месте разрушенных башен-близнецов Всемирного торгового центра, Джо Байден призвал нацию к единству.

Сам Байден ранее заявил о «невероятном успехе» миссии по выводу войск из Афганистана. Он сказал, что выполнил обязательство, данное американскому народу, о завершении войны в Афганистане.

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СМИ: Отправка турецкого воинского контингента в Азербайджан будет реализована в случае необходимости

11 сентября, 12:35

26 августа турецкая Cumhuriyet опубликовала сообщение со ссылкой на Высший Военный Совет Турции о назначениях на высшие воинские посты в турецкой армии. В официальном сообщении Совета говорится о назначении 141 генерала и адмирала в командовании всех родов войск и войсковых соединений.

В данном списке фигурирует имя Начальника оперативного управления Сухопутных войск генерала Бахтияра Эрсая, который назначен командующим «Азербайджанской оперативной группой». Генерал Эндер Гюнер назначен начальником штаба «Азербайджанской оперативной группы». Бригадный генерал Абдулла Катырджи назначен командующим Мониторингового центра в Карабахе.

Как стало известное агентству «Туран» от информированного источника, вопрос о создании «Азербайджанской оперативной группы» возник некоторое время назад, когда обсуждался вопрос об отправке турецкого воинского контингента в Азербайджан. Несмотря на то, что этого не произошло, само решение с повестки дня не снято и будет реализовано в случае необходимости.

«Обнародование имен этих генералов, а также самого факта об «Азербайджанской оперативной группе» имеет цель показать, что данный вопрос не снят с повестки дня», — отметил источник агентства.