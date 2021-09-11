Хулуси Акар призвал Россию соблюдать договоренности по Идлибу

11 сентября, 19:30

«Мы соблюдаем договоренности, достигнутые нами с Россией по Идлибу, осознаем свою ответственность, и ждем того же от наших союзников».

Об этом сказал находящийся министр обороны Турции Хулуси Акар.

Сегодня Х.Акар вместе с начальником Генерального штаба ВС Турции генералом Ясаром Гюлером и командующим Сухопутными войсками генералом Мусой Авсевером отправился в Хатай, где встретился с командирами подразделений, дислоцированных на границе с Сирией.

Х. Акар также выразил свою позицию в отношении двух солдат турецкой армии, погибших в результате нападения на Идлиб.

«Наши друзья погибли в результате подлого, вероломного нападения. Кровь наших шехидов не осталась неотомщенной», — отметил он.

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СМИ: Отправка турецкого воинского контингента в Азербайджан будет реализована в случае необходимости

11 сентября, 12:35

26 августа турецкая Cumhuriyet опубликовала сообщение со ссылкой на Высший Военный Совет Турции о назначениях на высшие воинские посты в турецкой армии. В официальном сообщении Совета говорится о назначении 141 генерала и адмирала в командовании всех родов войск и войсковых соединений.

В данном списке фигурирует имя Начальника оперативного управления Сухопутных войск генерала Бахтияра Эрсая, который назначен командующим «Азербайджанской оперативной группой». Генерал Эндер Гюнер назначен начальником штаба «Азербайджанской оперативной группы». Бригадный генерал Абдулла Катырджи назначен командующим Мониторингового центра в Карабахе.

Как стало известное агентству «Туран» от информированного источника, вопрос о создании «Азербайджанской оперативной группы» возник некоторое время назад, когда обсуждался вопрос об отправке турецкого воинского контингента в Азербайджан. Несмотря на то, что этого не произошло, само решение с повестки дня не снято и будет реализовано в случае необходимости.

«Обнародование имен этих генералов, а также самого факта об «Азербайджанской оперативной группе» имеет цель показать, что данный вопрос не снят с повестки дня», — отметил источник агентства.