Хулуси Акар призвал Россию соблюдать договоренности по Идлибу

«Мы соблюдаем договоренности, достигнутые нами с Россией по Идлибу, осознаем свою ответственность, и ждем того же от наших союзников».

Об этом сказал находящийся министр обороны Турции Хулуси Акар.

Сегодня Х.Акар вместе с начальником Генерального штаба ВС Турции генералом Ясаром Гюлером и командующим Сухопутными войсками генералом Мусой Авсевером отправился в Хатай, где встретился с командирами подразделений, дислоцированных на границе с Сирией.

Х. Акар также выразил свою позицию в отношении двух солдат турецкой армии, погибших в результате нападения на Идлиб.

«Наши друзья погибли в результате подлого, вероломного нападения. Кровь наших шехидов не осталась неотомщенной», — отметил он.