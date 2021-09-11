Акции протеста против санитарных пропусков проходят в Париже

11 сентября, 19:15

Очередные манифестации против санитарных пропусков начались в Париже.

Как сообщили ранее в МВД Франции, всего на этот день запланированы 200 демонстраций, четыре из которых пройдут в Париже. По данным полиции, во французской столице на акции могут выйти до 30 тыс. человек, тогда как по всей Франции — 140 тыс.

Одна из наиболее значимых акций протеста организована лидером партии «Патриоты» и возможным кандидатом на выборах президента Франции в 2022 году Флорианом Филиппо. Это шествие началось в 14:00 (15:00 мск) в районе станции метро «Порт Дофин» на западе столицы, а закончится через несколько часов на площади Трокадеро. Несмотря на то, что серьезные происшествия в ходе манифестаций не фиксируются, полиция несколько раз использовала слезоточивый газ в ответ на провокации со стороны протестующих в районе Гран-Бульвар, который находится в непосредственной близости от Елисейских Полей. В частности, некоторые участники демонстрации кидали в полицейских петарды, палки, стулья кафе и другие предметы.

Аналитики указывают, что с каждой новой неделей интенсивность мобилизации участников протестов падает.

Согласно данным радиостанции France Bleu, акции протеста начались и в других городах республики, в том числе в Руане. Как указывает издание Le Progrès, в Лионе акция протеста собрала около 2 тыс. человек.

Главной причиной недовольства населения является расширение зоны действия санитарных пропусков. С 9 августа французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния. Президент Эмманюэль Макрон не исключил возможности продления действия санитарного пропуска после 15 ноября.

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СМИ: Отправка турецкого воинского контингента в Азербайджан будет реализована в случае необходимости

11 сентября, 12:35

26 августа турецкая Cumhuriyet опубликовала сообщение со ссылкой на Высший Военный Совет Турции о назначениях на высшие воинские посты в турецкой армии. В официальном сообщении Совета говорится о назначении 141 генерала и адмирала в командовании всех родов войск и войсковых соединений.

В данном списке фигурирует имя Начальника оперативного управления Сухопутных войск генерала Бахтияра Эрсая, который назначен командующим «Азербайджанской оперативной группой». Генерал Эндер Гюнер назначен начальником штаба «Азербайджанской оперативной группы». Бригадный генерал Абдулла Катырджи назначен командующим Мониторингового центра в Карабахе.

Как стало известное агентству «Туран» от информированного источника, вопрос о создании «Азербайджанской оперативной группы» возник некоторое время назад, когда обсуждался вопрос об отправке турецкого воинского контингента в Азербайджан. Несмотря на то, что этого не произошло, само решение с повестки дня не снято и будет реализовано в случае необходимости.

«Обнародование имен этих генералов, а также самого факта об «Азербайджанской оперативной группе» имеет цель показать, что данный вопрос не снят с повестки дня», — отметил источник агентства.