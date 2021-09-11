Траурная церемония в память жертв 11 сентября началась у мемориала в Нью-Йорке

11 сентября, 18:15

 

Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября началась на мемориале в Нью-Йорке. Трансляцию церемонии ведет обслуживающий мемориал музей.

В мероприятии участвует прибывший накануне в Нью-Йорк президент США Джо Байден. Выступления главы государства на мероприятии не планируется — как уточняла ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, этот день будет посвящен памяти погибших.

В церемонии помимо Байдена участвуют бывшие президенты США Барак Обама и Билл Клинтон. Мероприятие началось с выноса американского флага и исполнения гимна — песни «Знамя, усыпанное звездами». Затем прошла первая минута молчания. В течение церемонии их будет еще пять. В этот же миг в храмах по всему Нью-Йорку зазвонили колокола, передает корреспондент ТАСС.

После минуты молчания с речью выступил Майкл Лоу — отец погибшей 11 сентября Сары Лоу. Она была стюардессой на одном из захваченных террористами самолетов. После этого началось зачитывание имен погибших в терактах.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) — самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий — на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.

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СМИ: Отправка турецкого воинского контингента в Азербайджан будет реализована в случае необходимости

11 сентября, 12:35

26 августа турецкая Cumhuriyet опубликовала сообщение со ссылкой на Высший Военный Совет Турции о назначениях на высшие воинские посты в турецкой армии. В официальном сообщении Совета говорится о назначении 141 генерала и адмирала в командовании всех родов войск и войсковых соединений.

В данном списке фигурирует имя Начальника оперативного управления Сухопутных войск генерала Бахтияра Эрсая, который назначен командующим «Азербайджанской оперативной группой». Генерал Эндер Гюнер назначен начальником штаба «Азербайджанской оперативной группы». Бригадный генерал Абдулла Катырджи назначен командующим Мониторингового центра в Карабахе.

Как стало известное агентству «Туран» от информированного источника, вопрос о создании «Азербайджанской оперативной группы» возник некоторое время назад, когда обсуждался вопрос об отправке турецкого воинского контингента в Азербайджан. Несмотря на то, что этого не произошло, само решение с повестки дня не снято и будет реализовано в случае необходимости.

«Обнародование имен этих генералов, а также самого факта об «Азербайджанской оперативной группе» имеет цель показать, что данный вопрос не снят с повестки дня», — отметил источник агентства.