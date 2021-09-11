Траурная церемония в память жертв 11 сентября началась у мемориала в Нью-Йорке

Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября началась на мемориале в Нью-Йорке. Трансляцию церемонии ведет обслуживающий мемориал музей.

В мероприятии участвует прибывший накануне в Нью-Йорк президент США Джо Байден. Выступления главы государства на мероприятии не планируется — как уточняла ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, этот день будет посвящен памяти погибших.

В церемонии помимо Байдена участвуют бывшие президенты США Барак Обама и Билл Клинтон. Мероприятие началось с выноса американского флага и исполнения гимна — песни «Знамя, усыпанное звездами». Затем прошла первая минута молчания. В течение церемонии их будет еще пять. В этот же миг в храмах по всему Нью-Йорку зазвонили колокола, передает корреспондент ТАСС.

После минуты молчания с речью выступил Майкл Лоу — отец погибшей 11 сентября Сары Лоу. Она была стюардессой на одном из захваченных террористами самолетов. После этого началось зачитывание имен погибших в терактах.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) — самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий — на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.