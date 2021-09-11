Меркель: Запад не достиг всех целей, поставленных после терактов 11 сентября

Запад не смог достигнуть после терактов в США 11 сентября 2001 года всех целей, к выполнению которых стремился. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

«Нам пришлось осознать, что мы смогли победить терроризм, который до этого момента угрожал нашей безопасности, но мы не достигли всех целей, которых хотели бы», — сказала она.

Меркель признала, что с движением «Талибан» будет непросто договориться по ряду вопросов, касающихся, в частности, соблюдения прав женщин.