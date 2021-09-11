Талибы заявили, что военные Пакистана не принимали участие в боях в Панджшере

Помощь Пакистана не потребовалась движению «Талибан» для того, чтобы захватить афганскую провинцию Панджшер, которая была центром сопротивления талибам. Об этом заявил министр иностранных дел в назначенном движением временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки.

«Если мы взяли под контроль 33 провинции без помощи Пакистана, тогда зачем нам помощь Пакистана только для двух или трех районов Панджшера?» — приводит в субботу слова Моттаки новостной ресурс AfghanUrdu на своей странице в Twitter. «Это не что иное, как пропаганда», — добавил он.

Ранее ряд региональных СМИ, в том числе индийская газета Pioneer, сообщили со ссылкой на источники, что военная авиация и спецназ Пакистана оказали поддержку «Талибану» в операции по захвату Панджшера. В пятницу представитель МИД Пакистана Асим Ифтихар опроверг сообщения о причастности военнослужащих страны к захвату талибами контроля над провинцией.