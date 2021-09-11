Талибы заявили, что военные Пакистана не принимали участие в боях в Панджшере

11 сентября, 17:45

Помощь Пакистана не потребовалась движению «Талибан» для того, чтобы захватить афганскую провинцию Панджшер, которая была центром сопротивления талибам. Об этом заявил министр иностранных дел в назначенном движением временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки.

«Если мы взяли под контроль 33 провинции без помощи Пакистана, тогда зачем нам помощь Пакистана только для двух или трех районов Панджшера?» — приводит в субботу слова Моттаки новостной ресурс AfghanUrdu на своей странице в Twitter. «Это не что иное, как пропаганда», — добавил он.

Ранее ряд региональных СМИ, в том числе индийская газета Pioneer, сообщили со ссылкой на источники, что военная авиация и спецназ Пакистана оказали поддержку «Талибану» в операции по захвату Панджшера. В пятницу представитель МИД Пакистана Асим Ифтихар опроверг сообщения о причастности военнослужащих страны к захвату талибами контроля над провинцией.

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СМИ: Отправка турецкого воинского контингента в Азербайджан будет реализована в случае необходимости

11 сентября, 12:35

26 августа турецкая Cumhuriyet опубликовала сообщение со ссылкой на Высший Военный Совет Турции о назначениях на высшие воинские посты в турецкой армии. В официальном сообщении Совета говорится о назначении 141 генерала и адмирала в командовании всех родов войск и войсковых соединений.

В данном списке фигурирует имя Начальника оперативного управления Сухопутных войск генерала Бахтияра Эрсая, который назначен командующим «Азербайджанской оперативной группой». Генерал Эндер Гюнер назначен начальником штаба «Азербайджанской оперативной группы». Бригадный генерал Абдулла Катырджи назначен командующим Мониторингового центра в Карабахе.

Как стало известное агентству «Туран» от информированного источника, вопрос о создании «Азербайджанской оперативной группы» возник некоторое время назад, когда обсуждался вопрос об отправке турецкого воинского контингента в Азербайджан. Несмотря на то, что этого не произошло, само решение с повестки дня не снято и будет реализовано в случае необходимости.

«Обнародование имен этих генералов, а также самого факта об «Азербайджанской оперативной группе» имеет цель показать, что данный вопрос не снят с повестки дня», — отметил источник агентства.