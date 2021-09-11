Закир Гасанов выразил соболезнования Хулуси Акару и Яшару Гюлеру

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру, сообщает Минобороны.
В соболезновании говорится: «Глубоко опечален известием о гибели и ранении военнослужащих Вооруженных сил братской Турции в сирийском городе Идлиб в результате вероломного нападения.
Упокой Аллах души погибших, мы разделяем горе их близких, выражаем глубочайшие соболезнования их семьям. Желаю исцеления всем раненым. Ваша боль – это и наша боль.
Выражаю уверенность в успешном завершении антитеррористической операции, проводимой Вооруженными силами Турции, и желаю успехов.
Аллах рехмет элесин».