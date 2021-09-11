Автомобиль Tesla побил скоростной рекорд

11 сентября, 16:30

Tesla Model S Plaid установил рекорд скорости среди серийных электрокаров на трассе «Нюрбургринг»,  сообщает издание The Verge.

Новый электрокар американской компании проехал расстояние 20,76 километров за семь минут и 30,9 секунды. Автомобиль Tesla, управляемый автогонщиком, побил рекорд, установленный в 2019 году Porsche Taycan, на 12 секунд. Видео с заездом автомобиля доступно на YouTube-канале Tesla.

По словам главы компании Илона Маска, в заезде участвовал электрокар с завода, не имеющий никаких модификаций. Однако в будущем Маск пообещал выпуск заряженной версии Tesla Model S Plaid, отличающейся наличием улучшенной аэродинамики, карбоновых тормозов и гусеничных шин.

«Автопроизводители любят хвастаться, трасса «Нюрбургринг» — одно из главных полей сражений», — приводит издание слова автоэксперта Шона О’Кейна, сказанные им после триумфа Porsche Taycan.

«Нюрбургринг» — знаменитая гоночная трасса, находящаяся рядом с немецким поселком Нюрбург. Трасса функционирует с 1927 года, на ней проводят гонки «Формулы-1», FIA WEC и других кольцевых серий автоспорта.

Model S Plaid является самым быстрым электрокаром в линейке Tesla. Представленный в июне автомобиль может разогнаться до 100 километров в час за две секунды. Машина проезжает на одном заряде почти 650 километров, ее максимальная скорость — 320 километров в час.

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СМИ: Отправка турецкого воинского контингента в Азербайджан будет реализована в случае необходимости

11 сентября, 12:35

26 августа турецкая Cumhuriyet опубликовала сообщение со ссылкой на Высший Военный Совет Турции о назначениях на высшие воинские посты в турецкой армии. В официальном сообщении Совета говорится о назначении 141 генерала и адмирала в командовании всех родов войск и войсковых соединений.

В данном списке фигурирует имя Начальника оперативного управления Сухопутных войск генерала Бахтияра Эрсая, который назначен командующим «Азербайджанской оперативной группой». Генерал Эндер Гюнер назначен начальником штаба «Азербайджанской оперативной группы». Бригадный генерал Абдулла Катырджи назначен командующим Мониторингового центра в Карабахе.

Как стало известное агентству «Туран» от информированного источника, вопрос о создании «Азербайджанской оперативной группы» возник некоторое время назад, когда обсуждался вопрос об отправке турецкого воинского контингента в Азербайджан. Несмотря на то, что этого не произошло, само решение с повестки дня не снято и будет реализовано в случае необходимости.

«Обнародование имен этих генералов, а также самого факта об «Азербайджанской оперативной группе» имеет цель показать, что данный вопрос не снят с повестки дня», — отметил источник агентства.