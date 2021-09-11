США — РФ:: В случае блокировки транзита газа через Украину применим санкции

11 сентября, 16:00
Если Москва заблокирует транзит газа через территорию Украины после запуска газопровода «Северный поток-2», США примут соответствующие меры, заявил старший советник по энергетической безопасности американского Госдепартамента Амос Хохштайн, передает РИА Новости.

Советник пригрозил России новыми санкциями, о которых говорилось еще в совместном заявлении Вашингтона и Берлина в июле. По его словам, такой шаг со стороны Вашингтона никого не удивит. «Другими словами, мы будем делать все, что можем, чтобы немцы были готовы к этому моменту и чтобы Россия знала, что ей придется заплатить за это цену», — подчеркнул Хохштайн.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство «Северного потока-2» полностью завершено. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст допустил, что поставки газа по новому трубопроводу начнутся до конца 2021 года. Трубопровод проложен по дну Балтийского моря из России в Германию в обход украинской территории.

В конце июля США и Германия достигли договоренностей по газопроводу «Северный поток-2». По условиям соглашения, Германия обязана будет добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В 2024 году, когда срок действия соглашения подойдет к концу, Берлин должен будет всячески содействовать его продлению как минимум на 10 лет.
 

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СМИ: Отправка турецкого воинского контингента в Азербайджан будет реализована в случае необходимости

11 сентября, 12:35

26 августа турецкая Cumhuriyet опубликовала сообщение со ссылкой на Высший Военный Совет Турции о назначениях на высшие воинские посты в турецкой армии. В официальном сообщении Совета говорится о назначении 141 генерала и адмирала в командовании всех родов войск и войсковых соединений.

В данном списке фигурирует имя Начальника оперативного управления Сухопутных войск генерала Бахтияра Эрсая, который назначен командующим «Азербайджанской оперативной группой». Генерал Эндер Гюнер назначен начальником штаба «Азербайджанской оперативной группы». Бригадный генерал Абдулла Катырджи назначен командующим Мониторингового центра в Карабахе.

Как стало известное агентству «Туран» от информированного источника, вопрос о создании «Азербайджанской оперативной группы» возник некоторое время назад, когда обсуждался вопрос об отправке турецкого воинского контингента в Азербайджан. Несмотря на то, что этого не произошло, само решение с повестки дня не снято и будет реализовано в случае необходимости.

«Обнародование имен этих генералов, а также самого факта об «Азербайджанской оперативной группе» имеет цель показать, что данный вопрос не снят с повестки дня», — отметил источник агентства.