США — РФ:: В случае блокировки транзита газа через Украину применим санкции

Если Москва заблокирует транзит газа через территорию Украины после запуска газопровода «Северный поток-2», США примут соответствующие меры, заявил старший советник по энергетической безопасности американского Госдепартамента Амос Хохштайн, передает РИА Новости.

Советник пригрозил России новыми санкциями, о которых говорилось еще в совместном заявлении Вашингтона и Берлина в июле. По его словам, такой шаг со стороны Вашингтона никого не удивит. «Другими словами, мы будем делать все, что можем, чтобы немцы были готовы к этому моменту и чтобы Россия знала, что ей придется заплатить за это цену», — подчеркнул Хохштайн.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство «Северного потока-2» полностью завершено. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст допустил, что поставки газа по новому трубопроводу начнутся до конца 2021 года. Трубопровод проложен по дну Балтийского моря из России в Германию в обход украинской территории.

В конце июля США и Германия достигли договоренностей по газопроводу «Северный поток-2». По условиям соглашения, Германия обязана будет добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В 2024 году, когда срок действия соглашения подойдет к концу, Берлин должен будет всячески содействовать его продлению как минимум на 10 лет.

