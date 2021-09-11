Вышел на свободу француз, отвесивший «леща» Макрону

28-летний Дамьен Тарел, который в июне этого года, дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, вышел на свободу после трех месяцев тюрьмы. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

«Если бы мне пришлось вернуться в прошлое, я бы сделал то же самое снова. Я ни о чем не жалею », — прокомментировал француз свое действие в отношении главы государства.

По словам Тарела, во время пребывания в тюрьме он получил много писем с поддержкой. Мужчина выразил благодарность всем тем, кто правильно понял его действие и не воспринял это за акт насилия.