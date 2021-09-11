Известные новостные порталы Молдовы — о мощи азербайджанской армии

11 сентября, 15:06

Известные новостные порталы Молдовы со ссылкой на западные СМИ рассказали о мощи Азербайджанской армии.

Читателям подробно рассказано о боевом мастерстве Вооруженных сил Азербайджана, новых геополитических реалиях, созданных победой Азербайджана в Отечественной войне и о сильных сторонах азербайджанской армии.

Кроме того, также подчеркивается, что успехи Азербайджана были достигнуты в основном благодаря современной сетевой структуре командования и управления, объединяющей интегрированные системы противовоздушной обороны, противоракетной обороны, а также системы разведки и наблюдения на воздушно-космической основе.

Подробно со статьями в СМИ Молдовы можно ознакомиться по нижеследующим ссылкам:

https://noi.md/ru/v-mire/zapadnye-smi-azerbajdzhan-imeet-moshhnuyu-armiyu

https://tribuna.md/ru/2021/09/11/zapadnye-smi-o-mosi-azerbaidjana/

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СМИ: Отправка турецкого воинского контингента в Азербайджан будет реализована в случае необходимости

11 сентября, 12:35

26 августа турецкая Cumhuriyet опубликовала сообщение со ссылкой на Высший Военный Совет Турции о назначениях на высшие воинские посты в турецкой армии. В официальном сообщении Совета говорится о назначении 141 генерала и адмирала в командовании всех родов войск и войсковых соединений.

В данном списке фигурирует имя Начальника оперативного управления Сухопутных войск генерала Бахтияра Эрсая, который назначен командующим «Азербайджанской оперативной группой». Генерал Эндер Гюнер назначен начальником штаба «Азербайджанской оперативной группы». Бригадный генерал Абдулла Катырджи назначен командующим Мониторингового центра в Карабахе.

Как стало известное агентству «Туран» от информированного источника, вопрос о создании «Азербайджанской оперативной группы» возник некоторое время назад, когда обсуждался вопрос об отправке турецкого воинского контингента в Азербайджан. Несмотря на то, что этого не произошло, само решение с повестки дня не снято и будет реализовано в случае необходимости.

«Обнародование имен этих генералов, а также самого факта об «Азербайджанской оперативной группе» имеет цель показать, что данный вопрос не снят с повестки дня», — отметил источник агентства.