Известные новостные порталы Молдовы — о мощи азербайджанской армии

Известные новостные порталы Молдовы со ссылкой на западные СМИ рассказали о мощи Азербайджанской армии.
Читателям подробно рассказано о боевом мастерстве Вооруженных сил Азербайджана, новых геополитических реалиях, созданных победой Азербайджана в Отечественной войне и о сильных сторонах азербайджанской армии.
Кроме того, также подчеркивается, что успехи Азербайджана были достигнуты в основном благодаря современной сетевой структуре командования и управления, объединяющей интегрированные системы противовоздушной обороны, противоракетной обороны, а также системы разведки и наблюдения на воздушно-космической основе.
Подробно со статьями в СМИ Молдовы можно ознакомиться по нижеследующим ссылкам:
https://noi.md/ru/v-mire/zapadnye-smi-azerbajdzhan-imeet-moshhnuyu-armiyu
https://tribuna.md/ru/2021/09/11/zapadnye-smi-o-mosi-azerbaidjana/