Компания Безоса обвинила Маска в игнорировании «правил для людей»

11 сентября, 13:12

Kuiper Systems, дочерняя компания Amazon.com, в обращении к Федеральной комиссии по связи США резко прокомментировала действия SpaceX, обвинив ее в нарушении и игнорировании общих правил. Об этом пишет Bloomberg.

В подконтрольной американскому миллиардеру Джеффу Безосу компании заявили, что SpaceX Илона Маска придерживается позиции, согласно которой «правила предназначены для других людей». Формально разбирательство между сторонами связано с орбитальными параметрами спутников систем глобального доступа к интернету Kuiper и Starlink.

В письме к регулятору Amazon.com обвинил Маска, в частности, в несанкционированном использовании спутниковых радиопередатчиков, не согласованном с компетентными органами пуске ракет, незаконном строительстве объектов наземной космической инфраструктуры и возведении автомобильного завода в обход действующих правил.

В ответ на претензии конкурента SpaceX ответила, что восьмистраничная «обличительная речь» Amazon.com «совершенно не имеет отношения» к темам, рассматриваемым регулятором.

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СМИ: Отправка турецкого воинского контингента в Азербайджан будет реализована в случае необходимости

11 сентября, 12:35

26 августа турецкая Cumhuriyet опубликовала сообщение со ссылкой на Высший Военный Совет Турции о назначениях на высшие воинские посты в турецкой армии. В официальном сообщении Совета говорится о назначении 141 генерала и адмирала в командовании всех родов войск и войсковых соединений.

В данном списке фигурирует имя Начальника оперативного управления Сухопутных войск генерала Бахтияра Эрсая, который назначен командующим «Азербайджанской оперативной группой». Генерал Эндер Гюнер назначен начальником штаба «Азербайджанской оперативной группы». Бригадный генерал Абдулла Катырджи назначен командующим Мониторингового центра в Карабахе.

Как стало известное агентству «Туран» от информированного источника, вопрос о создании «Азербайджанской оперативной группы» возник некоторое время назад, когда обсуждался вопрос об отправке турецкого воинского контингента в Азербайджан. Несмотря на то, что этого не произошло, само решение с повестки дня не снято и будет реализовано в случае необходимости.

«Обнародование имен этих генералов, а также самого факта об «Азербайджанской оперативной группе» имеет цель показать, что данный вопрос не снят с повестки дня», — отметил источник агентства.