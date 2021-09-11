США приостановили прием афганских беженцев из-за кори

11 сентября, 11:59

США временно прекратили принимать рейсы с беженцами из Афганистана после нескольких выявленных случаев заболевания корью. Об этом заявила в пятницу, 10 сентября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Полеты в США временно поставлены на паузу по запросу Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и в целях предосторожности, поскольку были выявлены четыре случая кори среди афганцев, недавно прибывших в США», — сказала она на брифинге.

Псаки отметила, что заболевшие афганцы помещены на карантин, а CDC отслеживает их контакты. Псаки добавила, что от афганцев, въезжающих в США, в данный момент требуют прививаться от кори.

Ранее в пятницу агентство Associated Press (AP) сообщало со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ американской администрации, что погранично-таможенная служба остановила полеты в США рейсов с беженцев по рекомендации CDC.

По данным AP, США проводят проверку афганцев, вывезенных из Афганистана, в основном, на двух базах — в Катаре и в ФРГ (авиабаза Рамштайн). Также агентство указывало, что многие из эвакуированных на Рамштайн пробыли там более 10 дней — свыше того лимита, который разрешен властями ФРГ при использовании США германской территории для транзита.

﻿

СМИ: Отправка турецкого воинского контингента в Азербайджан будет реализована в случае необходимости

11 сентября, 12:35

26 августа турецкая Cumhuriyet опубликовала сообщение со ссылкой на Высший Военный Совет Турции о назначениях на высшие воинские посты в турецкой армии. В официальном сообщении Совета говорится о назначении 141 генерала и адмирала в командовании всех родов войск и войсковых соединений.

В данном списке фигурирует имя Начальника оперативного управления Сухопутных войск генерала Бахтияра Эрсая, который назначен командующим «Азербайджанской оперативной группой». Генерал Эндер Гюнер назначен начальником штаба «Азербайджанской оперативной группы». Бригадный генерал Абдулла Катырджи назначен командующим Мониторингового центра в Карабахе.

Как стало известное агентству «Туран» от информированного источника, вопрос о создании «Азербайджанской оперативной группы» возник некоторое время назад, когда обсуждался вопрос об отправке турецкого воинского контингента в Азербайджан. Несмотря на то, что этого не произошло, само решение с повестки дня не снято и будет реализовано в случае необходимости.

«Обнародование имен этих генералов, а также самого факта об «Азербайджанской оперативной группе» имеет цель показать, что данный вопрос не снят с повестки дня», — отметил источник агентства.