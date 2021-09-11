Билл Гейтс купил гостиницу «Москва» с видом на Кремль

11 сентября, 10:22

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс вложился в канадского оператора сети отелей класса «люкс» Four Seasons, став владельцем контрольного пакета акций, сообщает Fox Business.

Инвестиционный фонд Cascade Investment, принадлежащий Гейтсу, выкупил 23,8 процента акций сети на сумму 2,21 миллиарда долларов. У сети есть и два отеля в России, включая Four Seasons Hotel Moscow на месте гостиницы «Москва» у Кремля — там в 2017 году произошел скандал с участием бизнесмена и бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова, устроившего стрельбу.

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Минобороны сообщило, что Мурадов представил Гасанову нового главу росмиротворцев, но не опубликовало фото со встречи

10 сентября, 23:55

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, который завершил службу в качестве командующего временно размещенным на азербайджанской территории миротворческим контингентом России.

Как говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, затем генерал-лейтенант Р.Мурадов представил министру обороны новоназначенного командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Михаила Кособокова.

На встрече, как отметили в оборонном ведомстве, «обсуждалась последняя ситуация на азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы».

Примечательно, что Минобороны, в отличие от предыдущих аналогичных встреч, на этот раз не стало сопровождать свой пресс-релиз фотографиями.