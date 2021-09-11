Билл Гейтс купил гостиницу «Москва» с видом на Кремль

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс вложился в канадского оператора сети отелей класса «люкс» Four Seasons, став владельцем контрольного пакета акций, сообщает Fox Business.
Инвестиционный фонд Cascade Investment, принадлежащий Гейтсу, выкупил 23,8 процента акций сети на сумму 2,21 миллиарда долларов. У сети есть и два отеля в России, включая Four Seasons Hotel Moscow на месте гостиницы «Москва» у Кремля — там в 2017 году произошел скандал с участием бизнесмена и бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова, устроившего стрельбу.