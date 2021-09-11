Спикер Верховной рады второй раз заразился коронавирусом

11 сентября, 09:40

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков повторно заразился коронавирусом. Тестирование проводилось перед запланированным на субботу форумом YES Brainstorming, организованным Ялтинской европейской стратегией и Фондом Виктора Пинчука.

«Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями — это невинная формальность или дань духу времени, и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую. Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который сам того не зная мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня», — написал он в пятницу в Facebook. Спикер Рады добавил, что явных симптомов он не ощущает.

«Завтра собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии, где должен был дискутировать на тему верховенства права на Украине», — написал Разумков, подтвердив, что выступит онлайн.

Он также сообщил, что будет находиться на изоляции и работать дистанционно.

В пятницу Разумков вел пленарное заседание Рады. Спикер перенес коронавирус в ноябре 2020 года.

﻿

Минобороны сообщило, что Мурадов представил Гасанову нового главу росмиротворцев, но не опубликовало фото со встречи

10 сентября, 23:55

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, который завершил службу в качестве командующего временно размещенным на азербайджанской территории миротворческим контингентом России.

Как говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, затем генерал-лейтенант Р.Мурадов представил министру обороны новоназначенного командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Михаила Кособокова.

На встрече, как отметили в оборонном ведомстве, «обсуждалась последняя ситуация на азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы».

Примечательно, что Минобороны, в отличие от предыдущих аналогичных встреч, на этот раз не стало сопровождать свой пресс-релиз фотографиями.