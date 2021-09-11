Генсек НАТО обвинил власти Афганистана в падении страны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Афганистан перешел в руки талибов в результате падения местных властей, пишет газета New York Times.

Генсек Североатлантического альянса обвинил власти республики в ее крушении. Столтенберг назвал виновным руководство страны в приходе боевиков террористического движения «Талибан».

«Мы стали свидетелями краха политического и военного руководства, который затем привел к краху всей обороны против талибов», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о влиянии ухода США и НАТО на падение Афганистана, Столтенберг заявил, что это решение будут изучать исследователи в будущем. «Для меня главная задача — сохранить достижения в сфере борьбы с терроризмом и вывезти людей из Афганистана», — добавил он.