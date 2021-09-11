Генсек НАТО обвинил власти Афганистана в падении страны

11 сентября, 09:01

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Афганистан перешел в руки талибов в результате падения местных властей, пишет газета New York Times.

Генсек Североатлантического альянса обвинил власти республики в ее крушении. Столтенберг назвал виновным руководство страны в приходе боевиков террористического движения «Талибан».

«Мы стали свидетелями краха политического и военного руководства, который затем привел к краху всей обороны против талибов», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о влиянии ухода США и НАТО на падение Афганистана, Столтенберг заявил, что это решение будут изучать исследователи в будущем. «Для меня главная задача — сохранить достижения в сфере борьбы с терроризмом и вывезти людей из Афганистана», — добавил он.

﻿

Минобороны сообщило, что Мурадов представил Гасанову нового главу росмиротворцев, но не опубликовало фото со встречи

10 сентября, 23:55

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, который завершил службу в качестве командующего временно размещенным на азербайджанской территории миротворческим контингентом России.

Как говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, затем генерал-лейтенант Р.Мурадов представил министру обороны новоназначенного командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Михаила Кособокова.

На встрече, как отметили в оборонном ведомстве, «обсуждалась последняя ситуация на азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы».

Примечательно, что Минобороны, в отличие от предыдущих аналогичных встреч, на этот раз не стало сопровождать свой пресс-релиз фотографиями.