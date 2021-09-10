Комодский варан находится под угрозой вымирания

11 сентября, 01:00

Международный союз охраны природы признал комодского варана (Varanus komodoensis) вымирающим видом, хотя совсем недавно он относился к числу уязвимых. Комодский дракон, как еще называют этих варанов, является эндемиком Индонезии. Для его защиты в 1980 году был создан национальный парк Комодо, который в 1991 году получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, напоминает «Вокруг света».

Однако и на острове Комодо, и на соседнем Флоресе гигантским ящерицам все еще угрожает опасность. По мнению специалистов из Международного союза охраны природы, увеличение глобальной температуры и, как следствие, повышение уровня моря приведут к сокращению среды обитания варанов как минимум на 30% в следующие 45 лет.

Помимо этого специалисты напомнили, что относительно стабильной и защищенной популяция варанов остается исключительно на защищенных территориях. За пределами охранной зоны им также угрожает опасность потери среды обитания из-за человеческой деятельности.

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Мурадов представил Гасанову нового главу росмиротворцев Кособокова

10 сентября, 19:25

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, который завершил службу в качестве командующего временно размещенным на азербайджанской территории миротворческим контингентом России.

Как говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, затем генерал-лейтенант Р.Мурадов представил министру обороны новоназначенного командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Михаила Кособокова.

На встрече обсуждалась последняя ситуация на азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы.