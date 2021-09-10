В Украине ожидается установка памятника борщу

11 сентября, 00:45

В Киеве планируют установить памятник борщу, сообщается на сайте городской администрации.

Инициатором установки скульптуры является шеф-повар Евгений Клопотенко. По его словам, такая идея возникла давно, так как он считает блюдо одним из ключевых в национальной гастрономии и «культурным достоянием украинцев, которое надо прославлять».

В Украине уже установлены скульптуры пончиков, соленого огурца, арбуза, мороженого и других продуктов питания, но борщ до сих пор не увековечен, отметил Клопотенко.

Как заявил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, власти поддерживают общественные инициативы по популяризации украинской кухни в мире. По его мнению, установка арт-объекта поможет развитию гастротуризма в городе.

Проголосовать за установку памятника можно будет в течение недели.

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Мурадов представил Гасанову нового главу росмиротворцев Кособокова

10 сентября, 19:25

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, который завершил службу в качестве командующего временно размещенным на азербайджанской территории миротворческим контингентом России.

Как говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, затем генерал-лейтенант Р.Мурадов представил министру обороны новоназначенного командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Михаила Кособокова.

На встрече обсуждалась последняя ситуация на азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы.