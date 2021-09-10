Некоторым мигрантам в Дании следует трудиться, чтобы получать пособия

11 сентября, 00:31

Некоторые мигранты в Дании теперь должны будут работать 37 часов в неделю, чтобы получать социальные пособия.

Это будет обязательным требованием для тех, кто получал пособия в течение трех-четырех лет и не достиг определенного уровня владения датским языком. Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что правила непосредственно направлены на женщин «незападного происхождения», живущих на пособия.

«Мы хотим внедрить новую логику работы, в которой люди обязаны вносить свой вклад и быть полезными, и если они не могут найти постоянную работу, они должны работать за свое пособие», — сказала Фредериксен, слова которой приводит ВВС.

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Мурадов представил Гасанову нового главу росмиротворцев Кособокова

10 сентября, 19:25

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, который завершил службу в качестве командующего временно размещенным на азербайджанской территории миротворческим контингентом России.

Как говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, затем генерал-лейтенант Р.Мурадов представил министру обороны новоназначенного командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Михаила Кособокова.

На встрече обсуждалась последняя ситуация на азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы.