Особо опасных педофилов в России предложили сажать до конца жизни

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил ужесточить уголовное наказание для педофилов, чьи преступления сопряжены с насилием и тяжкими последствиями. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Вместе с Андреем Турчаком и Павлом Крашенинниковым вносим сегодня в Госдуму от лица «Единой России» законопроект, ужесточающий уголовную ответственность для педофилов», — приводит его слова «Лайф».

Для злоумышленников, которые совершили преступление с тяжкими последствиями, предлагается установить максимально возможное наказание — пожизненное заключение. Такие же меры предложили ввести в отношении педофилов, которые надругались над двумя и более детьми или же повторно совершили преступление против половой неприкосновенности ребёнка.