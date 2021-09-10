Особо опасных педофилов в России предложили сажать до конца жизни

11 сентября, 00:16

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил ужесточить уголовное наказание для педофилов, чьи преступления сопряжены с насилием и тяжкими последствиями. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Вместе с Андреем Турчаком и Павлом Крашенинниковым вносим сегодня в Госдуму от лица «Единой России» законопроект, ужесточающий уголовную ответственность для педофилов», — приводит его слова «Лайф».

Для злоумышленников, которые совершили преступление с тяжкими последствиями, предлагается установить максимально возможное наказание — пожизненное заключение. Такие же меры предложили ввести в отношении педофилов, которые надругались над двумя и более детьми или же повторно совершили преступление против половой неприкосновенности ребёнка.

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Мурадов представил Гасанову нового главу росмиротворцев Кособокова

10 сентября, 19:25

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, который завершил службу в качестве командующего временно размещенным на азербайджанской территории миротворческим контингентом России.

Как говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, затем генерал-лейтенант Р.Мурадов представил министру обороны новоназначенного командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Михаила Кособокова.

На встрече обсуждалась последняя ситуация на азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы.