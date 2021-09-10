ООН: уровень бедности в Афганистане может достигнуть 97%

В следующем году уровень бедности в Афганистане, по оценкам ООН, может достичь 97%.

В докладе Программы развития ООН, который был опубликован в четверг, говорится, что уровень бедности в Афганистане критически возрастет из-за сокращения ВВП в результате нарушения торговых связей и проблем финансовой системы.

Эксперты составили четыре сценария развития событий в стране, сокращение реального ВВП по этим сценариям может составить от 3,6% до 13,2%. При 13,2% уровень бедности увеличится на 25% по сравнению с показателем 2020 года, до 97%. Самый оптимистичный сценарий предполагает бедность на уровне 79%.

«Смена власти в стране после 15 августа привела к серьезной экономической нестабильности и атмосфере неопределенности. Нарушение связей на внутреннем и международном рынках негативно повлияло на производство, вызвало рост его стоимости», — приводит «Вестник Кавказа» заявление ООН.

Средства ЦБ Афганистана заблокированы, иностранная помощь, инвестиции «и торговля практически остановились, что предвещает тяжелое финансовое положение стране, в которой зарубежная помощь покрывала 75% бюджетных расходов в последние годы».

Помимо проблем, связанных с политикой, страна сталкивается с продолжительной засухой, также негативное влияние оказывает пандемия коронавируса, говорится в докладе.